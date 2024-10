Elenco do episódio ‘Cringiest’ de ‘Date My Mom’ diz que Body Shaming não iria funcionar hoje

O elenco do episódio “mais assustador” de “Date My Mom” ​​se reuniu quase 20 anos depois, e todos concordam em uma coisa – apesar de seu episódio recentemente viral ter recebido muito amor nas redes sociais hoje, o episódio nunca iria voar no clima de hoje.

Próprio do TMZ Charlie Neff reuniu a turma novamente com Kasey Washburn dar Heather Silva é “Podcast TMZ” – Heather se sentiu envergonhada pela MTV depois que seu episódio de 2006 foi ao ar, quando um membro do elenco Nick Contes a escolheu em sua busca pelo amor.



Eles concordam que hoje em dia o objetivo da sociedade é celebrar diferentes tipos de corpo e evitar zombar de pessoas mais pesadas… acrescentando que a mudança de positividade corporal pode ser vista cada vez mais em anúncios convencionais – então esse episódio seria totalmente proibido!

Heather conta que, felizmente, ela não deixou que a vergonha do peso a afetasse muito naquela época, graças à ausência de mídias sociais. Mas ela admite que se estivesse passando por isso hoje, com a mesma idade, provavelmente seria muito mais difícil com todo o escrutínio online.

Heather também menciona que percebeu que estava sendo “usada” quando viu Charlie e Kasey pela primeira vez durante a revelação que foi ao ar.

ICYMI, a cena de revelação daquele episódio retrógrado recentemente se tornou completamente viral, acumulando quase 60 milhões de visualizações no IG – com celebridades como Diplo dar Chrissy Teigen apertando aquele botão “curtir”.

Em seu episódio inesquecível, Nick teve um encontro selvagem com três mães para saber mais sobre suas filhas sem colocar os olhos nelas. Quando a cena da revelação rolou, ele teve que escolher uma filha para namorar – e surpresa, surpresa, ele escolheu Heather.

Embora Heather possa ter sido o alvo da piada naquela época, ela agora está vivendo sua melhor vida – casada e com 4 filhos.