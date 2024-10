Elon Musk estreia cibertáxi sem motorista, assistente pessoal robótico, Robovan

O bilionário fez uma demonstração na noite de quinta-feira em um evento intitulado “Nós, Robô”, exibindo três novos produtos. O primeiro foi o Cybercab sem motorista da marca, que Elon montou no evento… e os participantes puderam testar.

Elon diz que os táxis estarão disponíveis pouco antes de 2027 e afirma que serão vendidos por menos de US$ 30 mil.

Os robôs “assistentes pessoais” Optimus da Tesla também estiveram presentes, servindo bebidas e interagindo com os convidados … fazendo com que tudo parecesse algo saído do “Westworld”. Ele até disse que os robôs poderiam “cuidar de seus filhos”.