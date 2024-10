Elton John faz dueto de ‘Cold Heart’ com Dua Lipa em Londres

Elton John já disse “Goodbye Yellow Brick Road”… terminando sua turnê de despedida no ano passado – mas, fãs sortudos tiveram a chance de vê-lo em Londres – em Dua Lipa é show.

O lendário cantor e compositor compareceu ao show de Dua no Royal Albert Hall, no Reino Unido, na quinta-feira… juntando-se a seu colega da moda no palco enquanto eles faziam um dueto de sua popular canção “Cold Heart” para o público.