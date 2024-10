Em Penedo, PP não fez nem suplente de vereador

As eleições de 6 de outubro mostraram a força das coligações lideradas por Ronaldo Lopes (MDB) e Valdinho Monteiro (PSB), consagrando suas vitórias para prefeito e vice em Penedo. Contudo, além da derrota massacrante de Marcius Beltrão e Ivana Toledo, outro grande derrotado dessas eleições foi o Partido Progressista (PP), que, apesar de ter um candidato com votação expressiva, não conseguiu eleger nenhum vereador e sequer fez suplente no município.

Dilson da Toca do Bode (11789), o candidato mais votado do PP, recebeu 467 votos, número que, apesar de ser o mais expressivo do partido, não foi suficiente para garantir uma cadeira no Legislativo. Rivaldo Pereira (11333), outro candidato do PP, ficou em segundo lugar dentro da sigla, com apenas 220 votos.

Enquanto o MDB de Ronaldo conseguiu quatro cadeiras na Câmara Municipal e o PSB de Valdinho garantiu três vagas, os demais partidos que também integravam a coligação Pra Penedo Continuar Acelerando obtiveram resultados expressivos. O PV e o Solidariedade elegeram três e dois vereadores, respectivamente, ajudando a consolidar a base de apoio à gestão. Do lado da oposição, a coligação de Marcius e Ivana (PDT/União Brasil) conseguiu apenas três vereadores: um pelo PDT e dois pelo União Brasil.

Resultado Final dos Vereadores Eleitos em Penedo:

MDB – 4 vereadores: Fagner Matias (15333), Raquel Tavares (15123), Enfermeira Andresa do Mano (15222) e Jorge Alves (15444).

– 4 vereadores: Fagner Matias (15333), Raquel Tavares (15123), Enfermeira Andresa do Mano (15222) e Jorge Alves (15444). PSB – 3 vereadores: Júnior do Tó (40000), Valdy Idalino (40555) e Messias da Filó (40888).

– 3 vereadores: Júnior do Tó (40000), Valdy Idalino (40555) e Messias da Filó (40888). PV – 3 vereadores: Ivo Costa (43444), Derivan Thomaz (43222) e Denys Reis (43777).

– 3 vereadores: Ivo Costa (43444), Derivan Thomaz (43222) e Denys Reis (43777). Solidariedade – 2 vereadores: Roberto da Farmácia (77777) e Léo Marques (77007).

– 2 vereadores: Roberto da Farmácia (77777) e Léo Marques (77007). PDT – 1 vereador: Antônio Lira Castro (12333).

– 1 vereador: Antônio Lira Castro (12333). União Brasil – 2 vereadores: Cidoca (44111) e Davi Silva (44333).

O fraco desempenho do PP em Penedo reflete um cenário de enfraquecimento do partido, que, diferentemente de outras siglas, não conseguiu cativar o eleitorado. No total, seus candidatos somaram apenas 1.285 votos, divididos entre 15 postulantes. Um número que demonstra a falta de competitividade e a fragilidade do partido no município.

Enquanto isso, Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro, com a coligação Pra Penedo Continuar Acelerando, consolidaram uma vitória expressiva, elegendo 12 dos 15 vereadores, evidenciando a liderança política e a força de sua base. O cenário político atual de Penedo deixa claro que o PP precisa de uma reestruturação profunda para voltar a ter relevância na cidade.