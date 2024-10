Em troca, Cooper Kupp do Rams pontua; McVay espera que WR fique

INGLEWOOD, Califórnia – Pela primeira vez desde a semana 1, o Los Angeles Rams teve os recebedores Cooper Kupp e Puka Nacua de volta ao campo juntos na vitória do time por 30-20 sobre o Minnesota Vikings na noite de quinta-feira.

O técnico Sean McVay gostaria que continuasse assim. Em meio a relatos de que os Rams abordaram as equipes sobre a negociação de Kupp antes do prazo final de negociação de 5 de novembro, McVay disse que estava “muito feliz” por ter Kupp de volta ao campo.

“E é isso que espero que continue assim”, disse McVay.

Kupp, que estava afastado desde que torceu o tornozelo na semana 2, teve cinco recepções para 51 jardas e um touchdown. Nacua liderou a equipe com sete recepções para 106 jardas em nove alvos.

“As equipes entraram em contato”, disse McVay quando questionado sobre a especulação comercial. “Algumas das coisas que vi por aí simplesmente não são verdade.”

Kupp disse que “não está pensando nessas coisas”, mas disse que acha que há algo “muito legal em todas essas coisas acontecendo fora das instalações, mas em uma semana curta, cada minuto gasto na preparação, tentando se preparar para vir aqui e brincar.”

“E isso me deu a oportunidade de me concentrar apenas em estar onde meus pés estão, ser capaz de me preparar da melhor maneira possível e vir aqui e deixar rolar”, disse Kupp. “E tudo isso é o que é.”

Embora os Rams esperassem trazer Kupp de volta depois que ele ficou inativo contra o Las Vegas Raiders na Semana 7, a equipe manteve o retorno de Nacua em segredo. Nacua torceu o LCP (ligamento cruzado posterior) na semana 1 e foi colocado na reserva por lesão. Os Rams iniciaram sua janela de treinos de 21 dias para retornar do IR na terça-feira e o ativaram antes do jogo de quinta-feira.

McVay disse que descobriu na segunda-feira pelo vice-presidente de medicina esportiva e desempenho Reggie Scott que havia uma chance de Nacua jogar na quinta-feira, em vez de esperar até a semana 9 contra o Seattle Seahawks.

“[Nacua] disse: ‘Não sei, estou me sentindo muito bem'”, disse McVay. “Ele foi e fez uma sessão de treino onde correu rotas e fez um ótimo trabalho. Seu movimento parecia bom. Conversei com ele e disse: ‘você quer tentar dar uma chance a essa coisa?’ E ele disse que sim.”

McVay, que pregou a importância do “retorno ao desempenho” versus “retorno ao jogo” ao discutir o retorno dos jogadores de lesão, disse que Nacua “demonstrou que estava pronto para esse desempenho”.

“E a mentalidade desse cara, sua mentalidade… Ele é um pai de guerra, ele é um garanhão”, disse McVay. “Adoro a sua energia de jogo e o que ele traz. Ele estava pronto para jogar esta noite e teve um grande impacto no jogo.”

Por ter sido uma semana curta com o jogo na noite de quinta-feira, Nacua não pôde participar do treino acolchoado. O quarterback Matthew Stafford disse que jogou para Nacua “uma, talvez duas bolas no treino esta semana, e é a primeira vez desde o primeiro jogo”.

Foi o oitavo jogo da carreira de Nacua, com 100 jardas em 19 jogos. De acordo com a ESPN Research, isso está empatado com Justin Jefferson, de Minnesota, em segundo lugar nos primeiros 20 jogos da carreira de um jogador na era do Super Bowl.

O Rams marcou 30 pontos, o melhor da temporada, no domingo, quebrando uma seqüência de 10 jogos consecutivos com menos de 30 pontos, de acordo com a ESPN Research.

E embora McVay tenha dito que “todos tiveram uma participação” na vitória esta noite, não há dúvida da “faísca” e “energia” que o retorno de Kupp e Nacua trouxe ao ataque.

“Há confiança, há conforto, há um relacionamento que foi estabelecido com Matthew [Stafford] e Cooper [Kupp] ao longo dos anos e depois Puka [Nacua] e Matthew no ano passado e depois liderando esta temporada”, disse McVay. “E então esses caras são jogadores.

“E Matthew trouxe à tona o que há de melhor em todos. Mas pensei que Puka e Cooper estavam prontos para ir. Eles causaram um impacto.”