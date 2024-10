Emocional Rick Pitino retorna à Rupp Arena de Kentucky

Rick Pitino voltou para casa na sexta à noite.

Quase três décadas depois de levar o Kentucky ao campeonato nacional de 1996, Pitino pisou na Rupp Arena e foi aplaudido pelos fãs durante o evento Big Blue Madness do Kentucky.

Pitino, agora treinador do St. John’s, usou um suéter do Kentucky em seu retorno ao campus. Ele foi à Rupp Arena várias vezes como técnico adversário do Louisville, mas nunca gostou da recepção calorosa que recebeu na noite de sexta-feira, uma oportunidade criada quando o Kentucky contratou Mark Pope, capitão do time de 1996 treinado por Pitino, em março.

Rodeado por alguns de seus ex-jogadores, um emocionado Pitino precisou de um momento para se recompor depois de pegar o microfone.

“Estou muito feliz por estar de volta”, disse ele. “Eu disse antes de começar, como treinador, que quero voltar para Camelot mais uma vez. Não há como voltar melhor. Esta é uma das melhores noites que tive em muito tempo porque eu visitei todos os meus jogadores, visitei os fãs que me deixaram feliz todos os dias durante oito anos.”

Antes da reunião de sexta-feira, foi uma jornada tumultuada para Pitino com a base de fãs do Kentucky. Em 1997, ele recebeu um contrato recorde de 10 anos e US$ 70 milhões para treinar o Boston Celtics, um ano após sua disputa pelo título nacional em Kentucky. Mas depois de uma gestão turbulenta na NBA, Pitino renunciou ao cargo de técnico do Celtics e concordou em aceitar o cargo no rival estadual do Kentucky, Louisville, em 2001, após a saída de Denny Crum.

Em sua entrevista coletiva introdutória, Pitino disse que uma de suas maiores preocupações ao assumir o cargo de Louisville era a reação que ele sabia que receberia dos fãs de Kentucky. Ele estava certo. Assim que John Calipari chegou como técnico dos Wildcats em 2009, a rivalidade Kentucky-Louisville recuperou seu vigor.

Rick Pitino classificou seu retorno à Rupp Arena na noite de sexta-feira como “uma das melhores noites que tive em muito tempo”. Imagens de Jordan Prather-Imagn

Em 2012, antes do confronto de Louisville contra o Kentucky na Final Four, Pitino chamou a rivalidade de “puro ódio”. E após uma derrota para os Wildcats na Rupp Arena em 2015, ele foi acusado de fazer um gesto obsceno para a multidão. Pitino negou essas alegações, apesar do vídeo sugerir o contrário.

Essa história amarga tornou seu retorno na noite de sexta-feira ainda mais surpreendente. Mas Pitino serviu como mentor de Pope desde que ele concordou em substituir Calipari, que partiu para o Arkansas após um difícil período de quatro anos. E a sua ligação com Pope, juntamente com o final morno de Calipari na escola, pareceram amenizar o ressentimento de ambos os lados.

Pitino disse à multidão de Kentucky na noite de sexta-feira que Pope levará Kentucky – que sofreu duas eliminações na primeira rodada nos últimos três torneios da NCAA – à “grandeza”.

“E agora vamos torcer por… alguém cujo nome é Kentucky”, disse Pitino. “Não se trata do Pope. Não se trata do Pope. Você nunca o ouvirá dizer [that]. O jovem mais altruísta e humilde que já treinei em minha vida. Um dos grandes exemplos do que é o basquete de Kentucky. Mark Pope irá levá-lo à grandeza em todos os sentidos da palavra. Muito obrigado a todos.”