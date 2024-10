Endrick sobre as críticas ao Real Madrid: ‘O futebol é isso’

O atacante do Real Madrid, Endrick, disse que não é afetado pelas críticas externas após uma derrota, afirmando que “o futebol é isso”.

Endrick, que se juntou Los Blancos neste verão, vindo do Palmeiras, tornou-se o jogador mais jovem do Real Madrid a ser titular em um jogo da Liga dos Campeões, aos 18 anos e 73 dias, na derrota de quarta-feira por 1 a 0 para o Lille.

Questionado sobre como lidar com comentários negativos após derrotas quando jogava pelo Real Madrid, Endrick disse: “Para ser sincero, não vejo nada. Futebol é isso; hoje podemos marcar um golo e todos ficam entusiasmados, mas quando se perde, eles jogar você no chão.

“Isso aconteceu comigo há muito tempo, quando eu estava no Palmeiras. Aprendi a não ver. Aperto aquele botãozinho ‘não importa’. Só sigo os conselhos do meu treinador e dos meus companheiros.

“Isso é o que importa. O que vem de fora, eu não me importo nem um pouco.”

Apesar da derrota inesperada, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse estar satisfeito com o desempenho de Endrick.

O atacante brasileiro acertou um chute no gol e recebeu cartão amarelo durante os 57 minutos em que esteve em campo.

Endrick recebeu cartão amarelo durante a derrota do Real Madrid para o Lille SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images

Ancelotti disse sobre Endrick após o jogo: “Ele esteve bem, teve uma oportunidade muito clara. Faltou-lhe a finalização, mas é jovem e tem qualidade para estar connosco”.

Endrick, que marcou como reserva contra o Stuttgart na estreia na Liga dos Campeões, admitiu que foi um desafio diferente ser titular no Real Madrid, acrescentando que está aprendendo muito com o veterano italiano Ancelotti.

“É uma sensação incrível”, disse Endrick. “Estou no maior clube do mundo. É difícil jogar desde o início.

“O Ancelotti sempre me chama para conversar, diz o quanto é importante para mim estar aqui. Estou aprendendo com os outros, estou feliz por estar aqui. diferente. Quando soube que ia jogar, ele me disse para manter a calma, fazer o meu jogo. Acho que estou feliz por treinar com o Ancelotti, que é um grande treinador, como todos sabem. aprendendo muito com ele.”

O Real Madrid, que viu terminar a sua série de 36 jogos sem perder na quarta-feira, volta à ação no sábado, quando receber o Villarreal pela LaLiga.