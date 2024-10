Enquanto a NASCAR se une para ajudar Helene, 23XI & Co.

A comunidade NASCAR se reuniu na quarta-feira no Charlotte Motor Speedway para ajudar a fornecer ajuda às vítimas do furacão Helene. Ryan McGee

CONCORD, NC – Ainda falta uma semana e meia para o próximo fim de semana de corrida da NASCAR em Charlotte Motor Speedway, mas na tarde de quarta-feira, a pista de corrida de 64 anos estava operando a todo vapor.

Helicópteros e jatos sobrevoavam. O barulho dos freios a ar produzidos por enormes reboques de trator enchia os estacionamentos. Os motores ganharam vida enquanto comboios de escavadeiras e caminhões caçamba rolavam, tendo esperado nos lotes adjacentes à estrada por suas atribuições, e de repente se dirigiram para todos os pontos a oeste, nas Montanhas Apalaches.

É aí que tantas cidades, vales e gritos permanecem cheios de pessoas indefesas. Eles ainda estão presos após o furacão Helene, mesmo agora, quase uma semana desde que ele desapareceu na atmosfera.

“O objetivo é transportar suprimentos até lá, mas na verdade trata-se de entregar esperança”, disse um piloto da equipe NASCAR ao lado de um hangar no Aeroporto Regional de Concord, a base aérea de fato da comunidade de stock car localizada do outro lado da I-85 da Charlotte Motor Speedway. Essa ala aérea do automobilismo esteve em constante movimento esta semana. Uma placa de rua iluminada temporariamente na entrada do campo de aviação piscava: OPERAÇÃO AIR DROP. VOLUNTÁRIOS VÃO DIRETO PARA O TERMINAL.

As pessoas nas cabines pedem anonimato porque “não é disso que se trata”, mas o homem que fala aqui em uma tarde perfeitamente ensolarada de quarta-feira tem feito viagens ininterruptas de ida e volta às montanhas desde sábado, a primeira manhã depois que Helene atravessou a Flórida, Geórgia, norte do estado da Carolina do Sul e diretamente ao longo da fronteira que une o leste do Tennessee e o oeste da Carolina do Norte. Ele foi um dos muitos membros da comunidade NASCAR que se tornou um braço aéreo improvisado em 2010, entregando suprimentos para o Haiti devastado pelo terremoto.

Porém, como várias pessoas lembraram rapidamente na quarta-feira, Helene se sentiu pior. Esta não era uma ilha a 2.000 quilômetros de distância. Este é um vôo de helicóptero de 40 minutos. Está em casa.

“Parte do que estamos fazendo é muito específico, trabalhando com organizações de ajuda humanitária para entregar suprimentos”, disse um piloto, “mas muito disso se tornou tão simples quanto ver uma família em uma casa isolada, sem estradas para sair, acenando e esperando que os vejamos para tirá-los de lá.”

O espelho que chamou nossa atenção a mais de um quilômetro de distância 👀 única maneira de encontrarmos alguém encalhado nas montanhas no fundo de um desfiladeiro íngreme. 6 tentativas de pousar devido à dificuldade, mas chegamos lá – consegui uma motosserra, EpiPens, insulina, ração para frango, fórmula, gás, 2… pic.twitter.com/Wdl4w7hMZM -Greg Biffle (@gbiffle) 3 de outubro de 2024

No solo da Charlotte Motor Speedway, enquanto aqueles helicópteros e aviões subiam aos céus acima deles, eles abriram o turno de 12 horas planejado para quarta-feira para o local de entrega de doações do drive-through às 9h, reconhecidamente preocupados com uma lentidão resposta. Na hora do almoço, porém, nove equipes de corrida da NASCAR ou fornecedores de equipamentos para stock car já haviam entregue caminhões com tudo, desde água engarrafada e produtos enlatados até medicamentos, fraldas, comida para bebês e rações para animais de estimação. A maioria das lojas de corrida na área de Charlotte havia anunciado coletas locais e agora traziam sua primeira leva de doações para serem embaladas no autódromo. Seguindo uma fila constante de cidadãos da área de Charlotte que compraram tudo o que puderam carregar em seus carros, a pista já havia embalado um trailer de quinta roda, um par de trailers de 53 pés e quatro vans Sprinter.

Por volta das 16h, já havia mais de 20 paletes de água, fraldas, lenços umedecidos e comida. Então, os funcionários do Charlotte Motor Speedway anunciaram que fariam tudo de novo na quinta-feira.

Mandei uma mensagem para o vice-presidente sênior da Speedway, Scott Cooper, que estava entre os funcionários da CMS que deixaram o escritório para descarregar carros e caminhões: “Um casal com um trailer de 3 metros encheu-o de doações e veio de ATENAS, OH!!! “

Um comboio de caminhões, alguns fornecidos pelas mesmas equipes da NASCAR, transportará tudo para a pista irmã de Charlotte, que fica à beira das colinas da Carolina do Norte, onde a devastação começa. North Wilkesboro Speedway tem realizado seus próprios esforços de coleta. Lá, serviços médicos de emergência e organizações profissionais de ajuda humanitária aguardam para distribuir tudo nas áreas necessitadas enquanto durar a necessidade. E espera-se que dure meses, senão anos. Enquanto isso, do outro lado das Smoky Mountains, outra pista irmã, a Bristol Motor Speedway, está orquestrando esforços semelhantes para o leste do Tennessee, igualmente devastado.

Mais de um dos pilotos que viram o que Helene deixou para trás comentou que isso é diferente de outras recuperações pós-furacão. Normalmente, após uma semana, já existem sinais evidentes de melhora. Mas isso também ocorre normalmente em áreas mais bem fortificadas para lidar com o clima tropical, como Daytona ou Darlington. As comunidades montanhosas são construídas para sobreviver à neve, aos incêndios e até mesmo a pequenos terremotos; casas e cidades construídas ao longo de rios e riachos não estão preparadas para que esses fluxos de água se transformem em maremotos imparáveis, nascidos de uma precipitação de 100 anos que se estima ter despejado 40 biliões de galões de água na costa leste.

“Há um desamparo nisso que é difícil de descrever”, escreveu um piloto da equipe após retornar da fronteira entre Carolina do Norte e Tennessee, depois que uma entrega de suprimentos se tornou a extração de idosos retidos de um centro de cuidados de memória que estava sem água. , poder ou capacidade de comunicação desde a semana passada. “Imagine perder tudo e, além disso, depois de dias de esperança, ter que processar o fato de que ninguém está vindo porque ninguém sabe que você está lá. Isso coloca em perspectiva as coisas pelas quais brigamos, não é?”

Seria de se esperar que sim. Mas, novamente, parece que nem mesmo o pior desastre natural deste milénio nos Estados Unidos pode competir com a força conhecida como horas faturáveis. Porque enquanto muitos na comunidade da NASCAR avançavam durante uma semana de noites sem dormir, se perguntavam: “O que mais podemos fazer?” outros do mesmo setor decidiram que este era o momento perfeito para anunciar que estavam processando o órgão sancionador.

A mudança, da 23XI e da Front Row Motorsports, parecia inevitável desde que essas duas equipes optaram por não assinar a extensão do contrato de fretamento do mês passado. Há um tremendo debate e discussão sobre o mérito do processo antitruste, o raciocínio por trás dele e o objetivo final de tudo isso. E deveria haver.

Mas o momento da sua acção, desde o início do processo na terça-feira e a teleconferência dos meios de comunicação social na quarta-feira – a mesma quarta-feira que lhe foi descrita acima – não há debate sobre isso. Foi egoísta, sem classe e impensado. Espere uma maldita semana.

Com paletes após paletes de suprimentos empilhados na quarta-feira, Charlotte Motor Speedway anunciou que sediaria outro evento de entrega de doações em apoio às vítimas do furacão Helene na quinta-feira. Ryan McGee

Sim, o 23XI foi uma das equipes que coletou doações de socorro. Você pode ler tudo sobre isso em seus cronogramas de mídia social, depois de ler a declaração conjunta sobre o processo.

Ouvi aquela teleconferência enquanto estava a caminho de Charlotte Motor Speedway, observando aquelas doações passando por mim na rodovia e observando aqueles aviões decolando acima de mim. Eu estava lá entregando nossas próprias contribuições com minha esposa. Cinco dias antes, ela estava presa no topo de uma montanha acima de Lake Lure, na Carolina do Norte, encalhada como tantas outras porque toda a vila de Chimney Rock abaixo dela havia desaparecido. Helene pegou uma vassoura gigante e jogou tudo no lago.

Foi um daqueles helicópteros da equipe NASCAR que a salvou, arrancando-a perigosamente da encosta da montanha. Quando o helicóptero subiu, ela foi abalada pela compreensão, sua primeira chance de olhar para aquele lago que agora estava cheio de escombros que eram todos os restaurantes, lojas e locais à beira do lago onde passamos tanto tempo de nossas vidas juntos, e onde estávamos vivendo neste outono. Assim que ela foi deixada em Concord, o helicóptero virou e voltou para resgatar mais vítimas do furacão. E então fez tudo de novo. E novamente. E novamente. E novamente. Não parou desde então. Tentando entregar essa esperança.

Talvez aqueles que decidiram que a comunidade NASCAR deveria fazer uma pausa nesses esforços e ouvir as suas reclamações sobre a partilha de receitas e fatias de bolos de milhares de milhões de dólares devessem embarcar num desses voos. Pilotos, proprietários, lendas da NBA, advogados, todos eles.

Tenho certeza de que as pessoas que perderam tudo adorariam expressar sua opinião sobre tudo isso. Também tenho certeza de que os outros no mundo da NASCAR também o fariam. Mas não esta semana. Eles estão muito ocupados ajudando.