Enquanto o pai de Patrick Mahomes permanece na prisão, sua mãe Randi atualiza o filho sobre a situação da vida real de seu avô

Patrick Mahones está passando momentos maravilhosos no esporte, com os Chiefs como o único time invicto da NFL e sua indicação para o Hall da Fama, que não tem nada a ver com o que está acontecendo em sua família fora do casamento.

Após a desavença do QB dos Chiefs, quando foi oficializado que seu pai, Patrick Mahones Sr., teve que cumprir 10 dias de prisão por dirigir embriagado, o QB dos Chiefs foi condenado a 10 dias de prisão e a admissão de seu avô materno para um hospital, sofrendo de um estado de saúde precário, o craque do último Campeões do Super Bowl pude receber uma das melhores notícias dos últimos dias.

A mãe de Patrick Mahomes, Randi, desfruta de uma noite glamorosa de cassino e bebidas em Dallas

O melhor que Patrick Mahomes Jr. pôde ouvir veio da voz de sua mãe Randi que, por meio de uma postagem em sua conta privada no Instagram de uma fotografia que mostrava seu pai sentado no carro após receber alta do hospital.

Entre todos os problemas familiares que afligem a Quarterback do Chiefsdeve-se lembrar que em abril ele já havia perdido Debbie Batessua avó materna, que faleceu após uma batalha com Câncer.

Embora Randi Mahomes nunca publicou o problema de saúde que afligia seu pai, ela era ativa nas redes sociais comentando sobre seu do pai situação real até o momento em que foi buscá-lo no hospital para levá-lo para casa.

Randi Mahomes mostra aos fãs do Chiefs a insaciável ética de trabalho que ela passou para Patrick Mahomes

Uma vida de casado feliz

O lado feliz e tranquilo de Patrick Mahomes é o que ele tem com sua esposa Brittany, com quem terão um terceiro filho, notícia que divulgaram no mês de julho. O casal já tem esposa (Sterling Skye) e uma criança (Patrick “Bronze” Lavon Mahomes III).