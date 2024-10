Enquete – Shedeur Sanders, do Colorado, lidera corrida ‘turva’ para o primeiro QB elaborado

BERKELEY, Califórnia – Quase na metade da temporada de futebol americano universitário, ainda há uma corrida fascinante entre os melhores zagueiros para ver quem será o primeiro a ser escolhido no draft da NFL na primavera.

Indo para a Semana 6, cinco quarterbacks poderiam reivindicar o primeiro lugar, tornando este um ano particularmente “turvo”, como um olheiro veterano o chamou. Parte dessa falta de convicção vem do calibre da safra de zagueiros, já que é considerada uma classe de qualidade distintamente inferior depois que um recorde de seis zagueiros foram escolhidos entre as 12 primeiras escolhas deste ano.

A ESPN entrevistou 20 olheiros e executivos da NFL que avaliam jogadores universitários para ver sua posição como zagueiro no draft de 2025 da NFL. A variação nas respostas revelou-se reveladora, já que Shedeur Sanders, do Colorado, obteve nove votos, Carson Beck, da Geórgia, cinco, e Jalen Milroe, do Alabama, quatro. Cam Ward, do Miami, e Quinn Ewers, do Texas, tiveram um voto cada, com Ward subindo e a posição de Ewers provavelmente prejudicada depois de perder as últimas duas semanas devido a uma lesão.

A sondagem deve ser considerada mais como um indicador da incerteza na classe e da volatilidade potencial entre agora e o projecto, mais do que qualquer tipo de preditor definitivo.

Os executivos concordaram que é raro ter tantos quarterbacks na conversa e tanta incerteza em torno da posição. Tem havido um sentimento unânime nos círculos de olheiros de que há um retrocesso significativo nos melhores talentos dos quarterbacks da classe draft de 2024, o que não é uma surpresa.

“Definitivamente um ano estranho”, observou um executivo veterano. “Obviamente preciso ver mais.”

Ward e Milroe podem ser considerados os que subiram nas últimas semanas, já que dois olheiros observaram que eles tinham Ward em segundo lugar em suas listas atuais. Brincou um olheiro veterano: “Não estou pronto para dizer Cam Ward, mas quero dizer Cam Ward”.

Milroe jogou uma de suas melhores partidas como jogador de futebol americano universitário contra a Geórgia, e há um verdadeiro impulso para ele, pois mostra mais antecipação e polimento como passador. Ward mostrou sua magia no final do jogo orquestrando uma recuperação no quarto período contra Virginia Tech em 27 de setembro, que incluiu algumas fugas de Houdini, um passe de peito improvável e uma finalização na quarta descida para um jogador no chão.

Alguns olheiros escolheram Beck com os dentes cerrados, não querendo que seu primeiro tempo contra o Alabama o manchasse como uma perspectiva.

Pelo segundo ano consecutivo, Ewers conquistou uma vitória definitiva fora de casa em um local icônico contra um time dos 10 primeiros, destruindo Michigan por três touchdowns e 246 jardas em passes de 24 em 36. Ele deve retornar na próxima semana contra o Oklahoma e continuar sua trajetória.

Normalmente, já existe algum elemento de clareza na hierarquia dos quarterbacks. No ano passado, por exemplo, Caleb Williams foi a suposta escolha número 1 por duas temporadas completas. Bryce Young e CJ Stroud foram projetados para serem selecionados no início da temporada de 2022.

Um olheiro invocou o draft de 2022, que não viu um quarterback escolhido até Kenny Pickett na 20ª posição, ao se referir à natureza confusa da safra deste ano. Embora o talento geral deste ano seja superior a 2022, especialmente dada a necessidade da posição em meio a um draft geral fraco, será interessante ver quando um quarterback sai do tabuleiro.

Alguns batedores se recusaram a responder, insistindo que era muito cedo para fazer uma ligação. Isto também é instrutivo para o processo de scouting, no qual os olheiros da área estão a estudar os jogadores nas suas regiões e os olheiros nacionais não fizeram toda a verificação cruzada necessária para estudar completamente todos os jogadores. Os gerentes gerais e os altos executivos só investem totalmente no processo de scouting muito mais tarde no ano.

Sanders tem sido produtivo este ano e mostrou afinidade com o dramático, ao liderar uma recuperação milagrosa em Baylor e lançar 14 passes para touchdown e três interceptações. Ele é o sexto colocado nacionalmente em jardas de passe, com 1.630 jogando sob o comando do técnico ofensivo de longa data da NFL, Pat Shurmur, o que levou a uma evolução para um ataque mais parecido com o da NFL.