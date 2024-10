Entre os Links: Alex Pereira volta a brilhar no UFC 307, Pennington roubado x Pena? Além disso, UFC Vegas 98

Alex Pereira fez isso de novo, ao nocautear Khalil Rountree na luta principal do UFC 307 para reter o título dos meio-pesados ​​​​do UFC. “Poatan” agora tem muitas opções, então permanecer em 205 é o caminho a seguir, ou ele deveria subir para o peso pesado para atrair Jon Jones ou Stipe Miocic para ficar por aqui?

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel discute as consequências do evento pay-per-view do último sábado, comparando a campanha de Pereria a qualquer outra que vimos no UFC, Julianna Pena recuperando o título peso-galo feminino, seja ou não, Raquel Pennington foi roubada e outras histórias do cartão. Além disso, os tópicos incluem o evento UFC Vegas 98 deste sábado, encabeçado por Brandon Royval x Tatsuro Taira, o preço do pay-per-view do PFL, Donn Davis continuando a frustrar a comunidade do MMA com seus comentários e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e o analista do UFC Din Thomas.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

