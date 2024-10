Entre os links: Alex Pereira x Khalil Rountree Jr., UFC 307, e Dana White x ranking

O UFC retorna ao pay-per-view neste sábado para o UFC 307, e Alex Pereira interveio para salvar seu terceiro evento do ano para a promoção enquanto defende seu título dos meio-pesados ​​contra o improvável candidato Khalil Rountree Jr. com uma vitória, e quão chocante seria se Rountree conseguisse a reviravolta?

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel responderá às suas perguntas que incluem o evento principal do card da luta de sábado em Salt Lake City. Além disso, as perguntas podem incluir o resto da escalação do UFC 307, como ela se comporta do início ao fim no papel, o co-luta principal entre Raquel Pennington e Julianna Pena pelo título peso galo feminino, os problemas de Dana White com sua própria empresa classificações e seus comentários sobre a mudança do salário do lutador de Francis Ngannou para o boxe e muito mais.

O apresentador Mike Heck será acompanhado pelo convidado especial, Brian Campbell do Morning Kombat, para responder às suas perguntas durante todo o show.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.