Entre os Links: Francis Ngannou tem que vencer? Dana White rasga classificações, conjunto de Muhammad x Rakhmonov

A volta de Francis Ngannou ao MMA acontece neste sábado, com o retorno do PFL ao pay-per-view da Batalha dos Gigantes, na Arábia Saudita. Com o PFL precisando desesperadamente de agitação, Ngannou terá que vencer Renan Ferreira – não apenas para si, mas para o PFL como um todo?

Em uma edição inédita do Between the Links, o painel discute o card da grande luta de sábado, o quão importante é que o card seja entregue como um todo e o que acontece com base no resultado do evento principal. Além disso, os tópicos incluem Dana White mais uma vez rasgando o painel de classificação do UFC após o UFC 307, a promoção retornando ao APEX neste sábado para o UFC Vegas 99 encabeçado por Anthony Hernandez x Michel Pereira, Donald Cerrone anunciando que está encerrando sua aposentadoria com esperança de mais dois Lutas do UFC, anúncios de lutas do UFC 310, incluindo Belal Muhammad x Shavkat Rakhmonov pelo título dos meio-médios e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Grant Dawson, peso leve do UFC.

