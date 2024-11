Entre os Links: Reação ao arranhão de Belal Muhammad no UFC 310, Topuria e Chimaev brilham no UFC 308

Notícia de última hora nesta quinta-feira, já que Belal Muhammad está fora da luta principal do UFC 310 contra Shavkat Rakhmonov devido a uma infecção óssea.

Em uma edição inédita do Between the Links, o painel dá as primeiras reações às notícias, discute as últimas informações e o que o UFC pode fazer para salvar o card.

Além disso, eles respondem às perguntas dos fãs sobre a grande vitória de Ilia Topuria no UFC 308, o que vem por aí para o atual rei dos penas após nocautear Max Holloway e se Alexander Volkanovski ou Diego Lopes devem ser os próximos pelo cinturão. Além disso, os tópicos podem incluir a destruição absoluta de Khamzat Chimaev do ex-campeão dos médios Robert Whittaker no co-evento principal, outros momentos de destaque do card, Dana White x Francis Ngannou, Donn Davis e o PFL, UFC Edmonton encabeçado por Brandon Moreno x .Amir Albazi e muito mais.

O apresentador Mike Heck se junta a Jed Meshew, do MMA Fighting, para responder às suas perguntas durante todo o show.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perder o programa ao vivo, ainda poderá assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.