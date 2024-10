Entre os vínculos com a ação Bronson: Topuria x Holloway, retorno de Chimaev no UFC 308, Ngannou brilha

O UFC 308 finalmente chegou, e com isso vem a tão aguardada luta principal pelo título dos penas do UFC entre Ilia Topuria e Max Hoilloway. Conseguirá Topuria, mais uma vez, reforçar sua confiança inacreditável ou Holloway recuperará o título dos 145 libras?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o convidado especial Action Bronson se junta ao painel para discutir Topuria vs. Holloway, o que a luta significa para os dois homens e como tudo isso pode acontecer. Além disso, os tópicos incluem o fascinante co-evento principal entre o ex-campeão dos médios Robert Whittaker e o retorno de Khamzat Chimaev, o que essa luta significa para ambos os competidores, o resto da lista, uma retrospectiva da Batalha dos Gigantes do PFL e a vitória por nocaute de Francis Ngannou. , conclusões do UFC Vegas 99 e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Bronson e Jed Menew do #MMA Fighting.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.