Equipamentos do novo projeto de iluminação da Rocheira de Penedo são furtados

O investimento da Prefeitura de Penedo na Rocheira – um dos melhores cartões postais da cidade – sofreu um grande prejuízo. Três luminárias do investimento que torna o local mais atrativo para passeios noturnos foram furtadas.

De acordo com o registro da ocorrência na 7ª Delegacia de Polícia Civil, o mestre de obras Elenilton Alécio Santos percebeu o furto quando chegou para trabalhar no canteiro das obras realizadas pela empresa A Quatro Arquitetura e Construções Ltda, vencedora da licitação do projeto luminotécnico que contempla outros monumentos de Penedo.

Como os serviços ainda estão em andamento, o B.O. foi feito pela empresa e quem puder colaborar com a investigação, deve entrar em contato com a polícia que o sigilo da informação é garantido.

Além de destacar a beleza natural da formação rochosa que inspira o nome da cidade histórica, o trabalho da administração Ronaldo Lopes enaltece a imponência das igrejas, sobrados e casarões do Centro Histórico penedense.

A Prefeitura de Penedo também está ampliando o monitoramento por câmeras naquela região, com o objetivo de proteger o patrimônio público e facilitar a identificação de possíveis criminosos. Essa medida visa assegurar a integridade dos investimentos realizados na cidade e colaborar com as autoridades na resolução de ocorrências como essa.