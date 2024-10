Erik Menendez planeja morar com a esposa Tammi em Las Vegas se for libertado

Eric Menéndez está pronto para trocar sua vida regulamentada na prisão pelas luzes do sul de Nevada … porque o TMZ descobriu que tem planos de morar com sua esposa em Las Vegas se sair.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Erik quer morar com sua cara-metade, Tammi Menéndez se ele for libertado da prisão. Ela mora lá, então é para lá que Erik planeja ir.