Erik ten Hag critica processo VAR após última derrota do Man United

LONDRES – Erik ten Hag criticou o “processo” por trás da polêmica decisão que viu Jarrod Bowen dar ao West Ham uma vitória por 2 a 1 sobre o Manchester United no Estádio de Londres no domingo.

O United achou que tinha feito o suficiente para ganhar um ponto no leste de Londres antes que o árbitro assistente de vídeo (VAR) Michael Oliver recomendasse uma verificação em campo para um pênalti após uma colisão entre Matthijs de Ligt e Danny Ings no final do tempo normal.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Embora o contato entre os dois parecesse leve, o árbitro David Coote concordou com a recomendação do VAR de conceder o pênalti que Bowen despachou friamente para aprofundar os problemas do United.

“Então, em primeiro lugar, no futebol nem sempre é o melhor time que vence, e hoje ficou claro e óbvio e claro e óbvio que não era como o VAR funcionava”, disse Ten Hag.

“Como eles trabalharam, como conduzem seu processo. E antes da temporada eles explicaram o processo do VAR e somente quando estiver claro e óbvio eles deveriam interferir. interferir no cartão vermelho de Bruno [Fernandes]. Houve uma decisão errada e agora eles tomam novamente uma decisão errada interferindo e ambas têm grande impacto nos resultados dos jogos”.

Questionado se achava que Coote foi mais influenciado neste caso pela posição de Oliver como árbitro mais experiente, Ten Hag disse: “Não critico nenhum pessoal, mas critico o processo e… O fora de campo foi obviamente, o O VAR foi Michael Oliver, mas também em campo – você tem que tomar uma decisão no momento final e acho que ele tomou três minutos para decidir e tomar essa decisão. .”

Erik ten Hag discutiu com os árbitros após a aplicação do pênalti. Imagens de Nick Potts/PA via Getty Images

A derrota fez com que o United caísse para o 14º lugar na tabela, depois de ser ultrapassado pelo West Ham. A equipe de Ten Hag venceu apenas três dos primeiros nove jogos da Premier League nesta temporada – algo que Ten Hag diz que se deve em parte à falta de sorte.

“Neste momento, definitivamente a sorte não está do meu lado [but] não é sobre mim, é sobre a equipe e não está do nosso lado”, disse ele.

“E a temporada passada não foi diferente, mas no final conseguimos reverter isso e estamos [were] tão determinado que seria o mesmo caso hoje.

“Mas temos que mudar isso e isso vai mudar se continuarmos jogando como estamos jogando agora e, neste bloco – Brentford, Fenerbahçe, hoje, jogamos um futebol muito bom.”

O United recebe o Leicester City nas oitavas de final da Carabao Cup na quarta-feira, antes de enfrentar o Chelsea em boa forma, de Enzo Maresca, em Old Trafford, no dia 3 de novembro.