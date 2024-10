Erik ten Hag, do Man United: ‘Eu nego, ignoro’ derrota do Spurs por 3 a 0

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, disse que optou por “negar” e “ignorar” a derrota de seu time em casa por 3 a 0 para o Tottenham porque o cartão vermelho mostrado a Bruno Fernandes durante o jogo foi posteriormente anulado.

Os Spurs dominaram o United em Old Trafford em 29 de setembro, com gols de Brennan Johnson, Dejan Kulusevski e Dominic Solanke servindo para aumentar a pressão sobre Ten Hag após o início de temporada vacilante de seu time.

Com o Spurs vencendo por 1 a 0 no primeiro tempo, o capitão do United, Fernandes, recebeu cartão vermelho direto por uma entrada em James Maddison perto do meio-campo. Falando após a partida, Ten Hag disse que a decisão “mudou o jogo”, enquanto Fernandes ficou indignado com a decisão e afirmou que o próprio Maddison disse que não foi uma expulsão.

O United recorreu do cartão vermelho, com a Associação de Futebol confirmando que havia anulado a decisão em 1º de outubro.

“Eu nego esse jogo, ignoro aquele jogo contra o Spurs porque fomos reduzidos para 10 com uma posição de derrota por 1 x 0… E então o cartão vermelho foi anulado. Então eu ignoro totalmente esse jogo”, disse Ten Hag em entrevista coletiva no Quinta-feira após empate da equipe com o Fenerbahçe.

“Não é uma avaliação justa da equipe levar isso em consideração porque não tivemos a chance de nos recuperar.

“Mas você vê que esta equipe é resiliente, esta equipe está determinada. Contra o Brentford, dois jogos difíceis fora de casa agora na Europa – Porto e hoje novamente [against Fenerbahce] – esta equipe tem caráter e mostrou espírito de luta e determinação para vencer jogos.”

Ten Hag também apontou o número de lesões sofridas por sua equipe como a razão para alguns dos resultados inconsistentes do United nesta temporada.

A equipe de Erik ten Hag foi derrotada por 3 a 0 pelo Tottenham em Old Trafford no dia 29 de setembro. Imagens Visionhaus/Getty

Os defensores Luke Shaw, Leny Yoro e Tyrell Malacia ainda não jogaram pelo clube nesta temporada, enquanto Mason Mount está em sua segunda passagem fora de ação desde o início da campanha.

“Isso nos prejudica em nossos níveis e também em nossa posição na liga, porque quando você não tem os jogadores disponíveis, não consegue alinhar o melhor time”, disse Ten Hag.

“Isso é o que nos impede neste momento e precisamos de mais jogadores disponíveis com frequência e então temos que trabalhar todos juntos neste ponto. São os jogadores, a comissão técnica, todos os outros funcionários. . Conseguir mais jogadores disponíveis porque sabemos que quando os temos somos uma equipa muito difícil de jogar e quando os temos podemos ter muito sucesso.

O United viaja para o leste de Londres para enfrentar o West Ham pela Premier League no domingo.