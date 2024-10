Erik ten Hag esperançoso de que o Man United permaneça enquanto os chefes se reúnem, dizem fontes

O futuro de Erik ten Hag como técnico do Manchester United permanece em jogo antes da reunião executiva agendada para esta semana, embora o holandês acredite que mantém a fé dos chefes do clube antes da pausa internacional, disseram fontes à ESPN.

O coproprietário Sir Jim Ratcliffe deve participar da reunião pré-planejada em Londres na terça-feira ao lado de outros membros da hierarquia do United, incluindo o braço direito Sir Dave Brailsford, o CEO Omar Berrada, o diretor esportivo Dan Ashworth e o diretor técnico Jason Wilcox. Joel Glazer, parte do grupo de acionistas majoritários, também deverá comparecer.

Uma fonte disse à ESPN que o desempenho e os resultados nesta temporada causaram alarme.

O empate em 0 a 0 com o Aston Villa no domingo condenou o United ao seu pior início de temporada na Premier League, depois de somar apenas oito pontos em seus primeiros sete jogos e ficar em 14º lugar na tabela. O futuro de Ten Hag será discutido por Ratcliffe e sua equipe na terça-feira.

Outros tópicos da agenda incluem um briefing antes da janela de transferências de janeiro.

Segundo fontes, Ten Hag conversou com a equipe de liderança do United após o jogo em Villa Park e não recebeu nenhuma indicação de que seu trabalho estivesse sob ameaça imediata, o que o levou a acreditar que está seguro por enquanto.

O jogador de 54 anos saiu de férias depois de conceder folga aos jogadores da equipa principal que não joguem internacionais nas próximas duas semanas. O próximo jogo do United será contra o Brentford, em Old Trafford, no dia 19 de outubro.

Antes da reunião do comitê executivo em Londres na terça-feira, Ratcliffe e Joel Glazer se reuniram em Old Trafford na segunda-feira.

O futuro de Erik ten Hag no Manchester United ainda não foi decidido. Carl Recine/Getty Images

Uma fonte disse à ESPN que a conversa foi “de longa data e para várias reuniões”.

Glazer deveria participar de uma reunião trimestral do conselho consultivo de torcedores em Old Trafford na segunda-feira. Falando após o empate com o Villa – o quinto jogo consecutivo do United sem vencer – Ten Hag disse que espera manter seu emprego.

“Estamos todos juntos, em uma página, sabemos no que estamos trabalhando, é um processo de longo prazo”, disse ele.

“Passámos por dois jogos fora de casa muito difíceis. Esta é uma equipa, mostrámos a crença e a fé que temos.”

No entanto, Ratcliffe se recusou a oferecer um voto de confiança a Ten Hag em uma entrevista à BBC na semana passada, dizendo apenas que uma decisão sobre o futuro do técnico do United “não era minha decisão”.