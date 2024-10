Erik ten Hag: Man United será impactado pela saída de Sir Alex Ferguson

Erik ten Hag admitiu que o fim do emprego de Sir Alex Ferguson no Manchester United irá “impactar” o clube, mas insiste que o ex-técnico ainda estará disponível para aconselhar jogadores e funcionários.

O United decidiu eliminar o papel de Ferguson como embaixador como parte de medidas mais amplas de corte de custos. O jogador de 82 anos ganha cerca de £ 2 milhões por ano desde que deixou o cargo de técnico em 2013.

“É claro que isso tem um impacto sobre nós, Sir Alex é o Man United”, disse Ten Hag em entrevista coletiva na sexta-feira.

“Ele construiu o Man United até onde o clube está agora, isso nos impacta. Mas do outro lado também nós sabemos e Sir Alex sabe e ele quer ver um Man United vencedor, tenho certeza que ele está sempre disponível para todos os conselhos e nós definitivamente precisaremos dele no curto prazo, como fizemos nos últimos dois anos e meio em que estou aqui.”

Erik ten Hag espera ainda poder contar com os conselhos de Sir Alex Ferguson. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Ferguson teve um sucesso sem precedentes em Old Trafford, conquistando 13 títulos da Premier League e da Liga dos Campeões duas vezes em 27 anos no comando.

Ele continua sendo o último técnico do United a conquistar o título e, desde sua saída, há mais de 10 anos, o clube caiu do topo do futebol inglês.

“No momento não podemos corresponder aos padrões que ele [Ferguson] definido, mas ainda assim ganhamos troféus”, disse Ten Hag.

“Lembre-se, seis anos antes este clube não ganhava troféus, então estamos voltando, estamos voltando.

“Mas também é óbvio que não estamos lá, mas é muito importante que precisemos de todos os processos certos e que possamos construir uma equipe onde possamos alinhar os melhores jogadores para construir as melhores equipes”.

O United enfrenta o Brentford em Old Trafford no sábado, buscando encerrar uma série de cinco jogos sem vencer.

A equipe de Ten Hag venceu o mesmo jogo na temporada passada graças a dois gols tardios de Scott McTominay, que desde então se mudou para o Napoli. O meio-campista vem conquistando torcedores com suas atuações na Itália e Ten Hag diz que o clube nunca teria sancionado sua saída se não fosse pelas Regras de Lucro e Sustentabilidade que incentivam a transferência de graduados da academia.

“Estou muito feliz por Scott”, disse Ten Hag.

“Como disse quando ele saiu, não queria isso, mas essas são as regras que o clube tinha que lidar com as regras do fair play e as regras não são boas. pelas regras e nos forçou a tomar essa decisão.”