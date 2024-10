Erik ten Hag: Man Utd precisa se recuperar contra o Porto

PORTO, Portugal – Erik ten Hag insistiu que mantém a fé na liderança do Manchester United, mas admitiu que os seus jogadores devem mostrar uma reacção à derrota para o Tottenham quando defrontarem o FC Porto.

Ten Hag está sob forte pressão após a derrota por 3 a 0 para o Spurs no domingo.

O holandês revelou que manteve conversas com a liderança do clube desde o resultado, que deixou o United em 13º lugar na tabela da Premier League.

Ele liderará seu time na eliminatória da Liga Europa contra o Porto, no Estádio do Dragão, na quinta-feira, e admitiu que seus jogadores devem se recuperar rapidamente para melhorar o clima no clube.

“Conversamos todos os dias”, disse Ten Hag em entrevista coletiva na quarta-feira. “É um projeto de longo prazo. É uma união de longo prazo. Continuaremos nesse processo. Conversaremos todos os dias. Todos os dias avaliaremos, revisaremos o processo e onde for necessário, tomaremos nossas decisões.

“Como sempre, quando não estamos vencendo, ficamos muito decepcionados e também ficamos furiosos, furiosos conosco mesmos e principalmente quando perdemos um jogo como o de domingo.

“Estamos loucos e dessa loucura temos que nos motivar e partir para o próximo jogo.”

O CEO Omar Berrada e o diretor esportivo Dan Ashworth apoiaram publicamente o Ten Hag antes da derrota para o Liverpool no início de setembro.

Fontes disseram à ESPN que, apesar da má forma, o clube pretende ficar com o jogador de 54 anos pelo menos até depois da viagem de domingo ao Aston Villa, no domingo.

Ten Hag foi questionado se a liderança do United ofereceu privadamente um voto de confiança desde a derrota para o Tottenham, mas o ex-técnico do Ajax disse aos repórteres que não era necessário.

Erik ten Hag está sob pressão após o péssimo início de temporada do Manchester United. Getty

“Não é necessário me dar confiança”, disse ele.

“Conversamos todos os dias sobre como podemos melhorar este clube e esta equipa. Como podemos cooperar, como podemos melhorar os processos; é disso que estamos a falar.”

Enquanto o Porto aqueceu para o United com uma vitória por 4-0 sobre o Arouca no domingo, a equipa de Ten Hag está numa série de três jogos sem vitórias. Mas o treinador do Porto, Vitor Bruno, está convencido de que não é um bom momento para defrontar os visitantes da Premier League.

“Eu sei o que você quer dizer com falar sobre a última partida”, disse Bruno. “Mas não, de jeito nenhum. Exatamente o contrário. Sempre os vemos como uma ameaça. Já ouvi muita gente falando que ele vinha com uma corda no pescoço, mas seria um grande erro.” [to underestimate them]. Estamos falando de jogadores de classe mundial”.

Kobbie Mainoo deve estar disponível para enfrentar o Porto, apesar de ter mancado no primeiro tempo contra o Spurs. O meio-campista inglês treinou em Carrington na manhã de quarta-feira, mas Mason Mount esteve ausente após sofrer uma lesão na cabeça contra o Tottenham.

A viagem do United a Portugal na tarde de quarta-feira foi adiada por causa do nevoeiro no Porto, o que fez com que a conferência de imprensa de Ten Hag fosse adiada por mais de duas horas.