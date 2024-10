Erik ten Hag: O Man United deve se esforçar para marcar mais gols

Erik ten Hag disse que o Manchester United deve “dar um passo à frente” e marcar mais gols depois que um empate em 0 x 0 com o Aston Villa deixou o time com o segundo menor número de gols na Premier League e estendeu sua série de três jogos no campeonato sem marcar.

O United marcou apenas cinco gols em sete jogos do campeonato nesta temporada e agora registrou seu pior início de campanha desde 1989-90.

Mas com o proprietário minoritário, Sir Jim Ratcliffe, assistindo ao lado dos diretores seniores do United em Villa Park, o técnico Ten Hag disse que há pontos positivos aos quais o time se agarra e que o quadro vai melhorar novamente quando eles começarem a marcar gols.

“Sabemos que neste momento temos falta de golos, nessa perspectiva não é um bom começo, temos que dar um passo à frente”, disse Ten Hag. “Essa é uma área que temos que melhorar. Mas temos quatro jogos sem sofrer golos.

“Criamos muitas chances em nossos sete jogos, mas temos que intensificar. Temos que levar em consideração [Rasmus] Højlund está de regresso, ainda está em plena forma, mas outros estão a intensificar-se. Fiquei impressionado com [Marcus] Rashford, também [Alejandro] Garnacho é tão bom, e Antony no final.

“Isso vai acontecer. Há mais razões, às vezes é a forma. Vamos chegar lá. Confiamos nos jogadores e um dia vai dar certo.”

O Manchester United de Erik ten Hag permaneceu sem gols no empate com o Aston Villa pela Premier League. Foto de Carl Recine/Getty Images

Apesar da falta de ameaça de gol, o United registrou seu terceiro jogo consecutivo fora de casa sem sofrer golos no campeonato, embora o time tenha sido prejudicado por uma lesão no primeiro tempo do zagueiro Harry Maguire, que deixou Villa Park com uma chuteira protetora.

“Acho que é o quarto jogo sem sofrer golos nesta temporada”, disse Ten Hag. “Você vê que tínhamos uma organização e união muito boas. Havia um bom caráter e um bom espírito de equipe.

“Quatro jogos sem sofrer golos, isso diz algo sobre a defesa e sobre a organização, a defesa das transições defensivas. Estamos muito bem, estamos melhorando muito nesse ponto, nosso jogo de construção é bom, estamos calmos e compostos.

“Estamos criando chances e deveríamos ter criado mais. Mas nessa área da área do adversário, temos que ser mais implacáveis, mais clínicos, mais letais e temos que trabalhar nisso”.

Com Ratcliffe nas arquibancadas em meio a especulações de que a posição de Ten Hag estava ameaçada, o ex-técnico do Ajax disse que não tinha motivos para acreditar que seu emprego estivesse ameaçado.

“Estamos todos juntos, em uma página, sabemos que estamos trabalhando em um processo de longo prazo”, disse Ten Hag. “Passamos por dois jogos fora de casa muito difíceis. Esta é uma equipe, mostramos a crença e a fé que temos.

“Não tenho ideia de que seja diferente [to the board backing him]. Nós nos comunicamos de forma muito aberta e transparente.”