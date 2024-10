Erling Haaland, do Man City: Não se arrepende do lançamento da bola de Gabriel

Erling Haaland disse que não se arrepende de ter jogado a bola para Gabriel Magalhães, do Arsenal, após o empate do Manchester City em 2 a 2 no mês passado.

Haaland evitou uma cobrança da FA depois que as câmeras o mostraram jogando a bola na nuca de Gabriel após o gol tardio de John Stones.

Haaland será o capitão da Noruega nos confrontos contra a Eslovênia e a Áustria esta semana, com Martin Ødegaard ainda ausente devido a uma lesão no tornozelo.

Quando questionado se, como capitão, ele teria tolerado seu próprio comportamento, Haaland disse em entrevista coletiva: “Foi no calor do momento e muitas coisas aconteceram naquele jogo. As coisas que acontecem em campo ficam lá. , e é assim que é.”

Ele então foi questionado se ele se arrependia de ter jogado a bola.

“Não me arrependo de muita coisa na vida”, acrescentou Haaland.

O atacante havia marcado o primeiro gol daquele jogo e posteriormente se envolveu em uma discussão acalorada com o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, e o atacante Gabriel Jesus após o apito final.