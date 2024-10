Erling Haaland se torna o maior artilheiro de todos os tempos da Noruega

Erling Haaland marcou seu primeiro jogo como capitão da Noruega ao se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do seu país na vitória por 3 a 0 sobre a Eslovênia, na quinta-feira.

O atacante do Manchester City marcou um chute de pé direito em um rebote aos sete minutos do jogo em casa da Noruega contra a Eslovênia pela Liga das Nações, marcando seu 33º gol internacional e empatando com o falecido Jorgen Juve na lista de artilheiros do país.

Haaland marcou o segundo após o intervalo, após uma assistência de Alexander Sørloth, para ultrapassar a Juve e aumentar a vantagem da Noruega, depois de Sørloth ter marcado o segundo.

“Claro, é grande e histórico. Estou feliz e é um recorde fantástico de se alcançar… Ainda tenho muitos anos. Estou me divertindo”, disse Haaland aos repórteres.

A Juve, que disputou 45 jogos pela Noruega, detinha o recorde desde 1937.

Erling Haaland comemora depois de marcar um gol contra a Eslovênia na Liga das Nações da UEFA. Imagens Getty

Haaland, de 24 anos, parecia destinado a quebrar o recorde. Ele marcou 32 gols em seus primeiros 35 jogos pela seleção nacional antes de quebrar o recorde na quinta-feira. Ele apareceu em todo o campo, cabeceando folgas na defesa e orquestrando seus ataques enquanto a Noruega realizava uma de suas atuações mais completas em anos diante de sua torcida.

“Foi uma partida bem executada. Estou orgulhoso. É um recorde que já dura há muito tempo… me senti bem. Já faz muito tempo que não tenho tanta energia em campo”, disse Haaland. .

Após o jogo, Haaland postou no X uma foto sua chupando o dedo esquerdo e com uma bola por baixo da camisa. Acima da foto havia emojis de bebê e “em breve”.

A Noruega, que não se classifica para a fase final de um grande torneio desde o Euro 2000, lidera o Grupo 3 da Liga B com sete pontos, três à frente da Áustria e da Eslovénia, com o Cazaquistão em último lugar com um ponto.

A equipe de Stale Solbakken terá uma viagem difícil para enfrentar a Áustria, no domingo.

“Agora temos um jogo difícil fora de casa – apesar de termos vencido em casa, não devemos aumentar muito as nossas expectativas, não devemos nos entusiasmar muito”, disse Haaland.

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.