escola em Arapiraca é evacuada após ar-condicionado pegar fogo

O ar-condicionado de uma escola pegou fogo, nesta terça-feira (22), na Rua Santos Dumont, no bairro Baixão, localizado na cidade de Arapiraca, no Agreste de Alagoas. A unidade de ensino foi evacuada.

Uma viatura com três militares do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) foi enviada ao local para controlar as chamas.

Segundo informações da corporação, o aparelho estava na sala da direção da instituição, onde o incêndio ocorreu. O teto da ambiente e um computador ficaram danificados.

Os alunos foram evacuados com segurança e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.