Na última sexta-feira (25), no início da noite, a Escola Estadual Gabino Besouro, localizada no Centro Histórico de Penedo, tornou-se mais uma vítima da onda de furtos de hidrômetros que assola a cidade. Funcionários da instituição perceberam inicialmente um grande volume de água acumulado e acreditaram que se tratava de um cano estourado. No entanto, ao investigarem o problema, depararam-se com uma cena inacreditável: o hidrômetro da escola pública havia sido furtado.

Este furto é o mais recente de uma série de crimes similares na região. Residências, prédios abandonados e até instalações de atendimento ao público têm sido alvo desses criminosos, que agem com frequência para obter metais e componentes valiosos para revenda. Na última semana, uma residência também no Centro Histórico foi invadida, e o hidrômetro foi arrancado. Além disso, a Central JÁ, unidade de atendimento do Governo do Estado de Alagoas, teve a central do ar-condicionado furtado, comprometendo os serviços oferecidos à população.

A polícia já está investigando esses casos e intensificando a busca por esse criminoso, conhecido por cometer furtos em áreas residenciais e públicas no Centro Histórico de Penedo. As autoridades solicitam o apoio da população, que pode ser crucial para o desfecho das investigações. Imagens de câmeras de segurança, registro de boletins de ocorrência devem ser levados para as autoridades competentes.