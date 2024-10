Espaço de restaurante Teresa e Gia Giudice Tour, pensando em abrir um

Teresa Giudice O tempo com a família não era só diversão e brincadeiras… porque ela e sua filha Gia saíram para uma tarde de meninas – para visitar um restaurante que poderiam comprar!

A estrela do reality show saiu com Gia no sábado para conhecer um restaurante em Nova Jersey … e eles admitiram que não é apenas a ideia deles de diversão – eles estão realmente pensando em abrir um restaurante italiano usando um monte de receitas de família.