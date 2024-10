Espanha omite Bonmatí, vencedor da Bola de Ouro, por questões de bem-estar

O técnico da Espanha, Montse Tomé, disse que a surpreendente omissão de Aitana Bonmatí nas últimas La Roja elenco é porque o meio-campista do Barcelona precisa de uma pausa em meio a preocupações crescentes com o bem-estar dos jogadores no futebol.

O aumento do número de lesões tanto no futebol masculino quanto no feminino chamou a atenção para o número de jogos que os jogadores são convidados a disputar.

Bonmatí representou a Espanha nos Jogos Olímpicos de verão e disputou sete das oito partidas do Barça nesta temporada, mas perdeu a partida contra o Madrid CFF, no dia 5 de outubro, devido a uma pequena lesão.

“Conversamos com o Barcelona e com Aitana e acreditamos que ela precisa é descansar”, disse Tomé em entrevista coletiva na quinta-feira.

“A seleção nacional sempre cuidou primeiro da saúde dos jogadores. Como comissão técnica, acompanhamos de forma abrangente todos os jogadores em todas as ligas e tentamos convocar aqueles que podem estar no seu melhor. [physically].”

Aitana Bonmatí ficou de fora da seleção espanhola. Getty

Tomé também optou por não convocar a companheira de equipa de Bonmatí, Irene Paredes, que só recentemente regressou de uma lesão, mas alinhou nos últimos quatro jogos do Barça.

No entanto, Tomé disse que a decisão de deixar de fora o defesa-central, um dos capitães de Espanha, é “desportiva”.

A atacante do Barça, Salma Paralluelo, está entre os que ficaram de fora devido a lesão, mas nomes como Alexia Putellas e Jenni Hermoso estão incluídos no elenco.

A campeã mundial Espanha jogará dois amistosos no próximo intervalo internacional, em casa contra o Canadá, em 25 de outubro, e fora, contra a Itália, em 29 de outubro.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

No início desta semana, os dirigentes do futebol europeu e o sindicato global dos jogadores, FIFPRO, uniram-se para criticar a FIFA sobre o calendário global do futebol, ao apresentarem uma queixa antitrust contra o órgão regulador do futebol global.

A FIFPRO e as Ligas Europeias, que representam 37 ligas nacionais, apresentaram conjuntamente a queixa à Comissão Europeia em Bruxelas, na qual argumentam que a FIFA, órgão que governa o futebol global, está a abusar do seu direito como organizadora e reguladora de torneios.

A reclamação estava relacionada ao calendário do futebol masculino e à introdução de uma nova Copa do Mundo de Clubes no próximo verão, mas há preocupações semelhantes no futebol feminino.