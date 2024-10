Esposa de DJ Kaskade pede divórcio

No momento, Naomi está pedindo a custódia física e legal conjunta. Ela também está buscando apoio conjugal e que Kaskade pague os honorários advocatícios. Não está claro neste momento se há um acordo pré-nupcial… mas Kaskade é um dos DJs mais bem pagos do mundo, aparecendo na lista anual da Forbes várias vezes ao longo dos anos.

Kaskade e Naomi se conheceram em Provo, Utah, em 1995, por meio de amigos em comum… com os dois se unindo por causa do snowboard, de acordo com um Perfis de 2023 da estrela. Pouco depois, Kaskade recebeu seu primeiro show pago no centro de Salt Lake City.