Estrela de ‘Bob’s Burgers’, Jay Johnston, condenado à prisão em janeiro 6 Caso de motim no Capitólio

Jay Johnston – mais conhecido pela comédia animada “Bob’s Burgers” – parece que ele vai passar pouco mais de um ano atrás das grades por seu envolvimento no episódio de janeiro. 6 de outubro de 2021 Motim no Capitólio em Washington, DC

Johnston foi apontado como participante do motim graças a uma postagem na mídia social que o FBI compartilhou em março de 2021 … com os federais alegando que Jay “participou com outros manifestantes em um ataque em grupo” contra policiais que guardavam a entrada do Capitólio, e também “ajudou carregar um escudo anti-motim da polícia roubado.”