Estrela do BKFC Mike Perry preso por DUI na Flórida

A estrela do BKFC, Mike Perry, foi preso na Flórida em 12 de outubro por duas acusações, incluindo dirigir alcoolizado.

Os registros do Gabinete do Xerife do Condado de Lake confirmam que Perry foi preso pelo Departamento de Polícia de Clermont em 12 de outubro à 1h04, horário local, pela acusação de dirigir sob influência de álcool, juntamente com um crime de recusa em assinar uma citação exigindo comparecimento ao tribunal, ambos delitos de segundo grau. Foi o primeiro delito de DUI de Perry, de acordo com registros de prisão.

Perry foi libertado sob fiança de US$ 1.500 naquela manhã e deve comparecer ao tribunal em 30 de outubro. As penalidades potenciais para uma contravenção de segundo grau no estado da Flórida incluem um máximo de 60 dias de prisão e uma multa de até $ 500.

O ex-meio-médio do UFC fez a transição para o mundo do boxe sem luvas, tornando-se o rosto do BKFC. Perry está 5-0 na promoção, incluindo vitórias sobre Michael Page, Eddie Alvarez e Luke Rockhold. Em sua aparição mais recente no BKFC, “Platinum” ultrapassou o desafiante ao título do UFC Thiago Alves em 60 segundos no KnuckleMania 4 do BKFC em abril.

Após a vitória sobre Alves, Perry enfrentou Jake Paul na luta principal do card de boxe de julho em Tampa, onde sofreu uma derrota por nocaute no sexto round.