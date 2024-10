Estrela do reggaeton El Taiger morto aos 37 anos, uma semana depois de levar um tiro na cabeça

El Tigre – a estrela do Reggaeton que foi encontrada baleada na cabeça em Miami na semana passada – morreu… de acordo com um comunicado postado em seu Instagram.

De acordo com a postagem do IG, escrita em espanhol, El Taiger – nascido José Manuel Carbajal Zaldívar – faleceu na tarde de quinta-feira. O anúncio agradeceu aos fãs por suas orações durante a última semana, pois todos esperavam por um milagre.

O comunicado diz que El Taiger agora está reunido com sua mãe no céu… e o resto de sua família agradece à equipe médica do Jackson Memorial Hospital, em Miami, por fazer tudo o que pôde para salvar a estrela.