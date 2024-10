Estrelas contratam o goleiro Jake Oettinger para extensão de 8 anos e US$ 66 milhões

O Dallas Stars assinou com o goleiro da franquia Jake Oettinger uma extensão de contrato de oito anos no valor de US$ 66 milhões, foi anunciado na quinta-feira.

O acordo tem um limite de US$ 8,25 milhões atingido durante a temporada 2032-33. Oettinger também recebe US$ 23 milhões em bônus de assinatura.

Oettinger, que entra em sua quinta temporada na NHL com um recorde de 116-48-23 em 196 jogos na carreira, está no último ano de um acordo que tem um valor médio anual de US$ 4 milhões e deveria se tornar um agente livre restrito neste verão.

Com apenas 25 anos, Oettinger ocupa o terceiro lugar em média de gols sofridos (2,49), o sexto em porcentagem de defesas (0,914) e o sexto em vitórias (116) nesse período para goleiros com pelo menos 150 jogos disputados.

Ele ajudou os Stars a chegar aos playoffs em três temporadas consecutivas e os ajudou na final da Conferência Oeste nas últimas duas temporadas. Seus números nos playoffs são surpreendentemente consistentes: porcentagem de defesas de 0,915 e uma média de 2,46 gols sofridos em 82 jogos da pós-temporada.

Oettinger está 3-0-0 até agora nesta temporada para o Dallas.

“Jake se estabeleceu como um dos goleiros de elite da NHL”, disse o gerente geral Jim Nill em comunicado. “Sua mistura única de equilíbrio, tamanho, capacidade atlética e resistência mental ajudou nosso time a alcançar novos patamares desde que ele assumiu o controle da rede. Ele é parte integrante de nosso núcleo que nos permitirá lutar pela Copa Stanley nesta temporada, mas também por muitos anos.”

Oettinger é o quarto goleiro da NHL a assinar uma extensão significativa de contrato no último mês. Tudo começou quando o Boston Bruins e Jeremy Swayman encerraram o impasse com um contrato de oito anos no valor de US$ 66 milhões – um contrato modelo para Oettinger.

O goleiro do Ottawa, Linus Ullmark, assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 33 milhões que tem o mesmo limite máximo de Oettinger e Swayman (US$ 8,25 milhões). Joey Daccord, de Seattle, também assinou uma extensão de contrato no valor de US$ 25 milhões em cinco anos.

Ainda esperando por seu próximo contrato está o goleiro do New York Rangers, Igor Shesterkin, que pode se tornar o goleiro mais bem pago da liga.