Estrelas da NFL trazem espírito de Halloween e homenageiam ícones da NBA nas chegadas da Semana 8

À medida que nos aproximamos da metade da temporada da NFL na Semana 8, os túneis antes do jogo ainda são o lugar onde as estrelas brilham mais – uma roupa de cada vez.

Os jogadores estão trocando as vibrações do verão pela moda do outono, transformando os túneis em passarelas com o que há de melhor no outono. Para algumas estrelas, uma roupa é mais do que apenas um look; é um prelúdio para dominar sob as luzes do estádio.

Embora as luzes possam brilhar mais intensamente no campo, o suporte pré-jogo é onde o tom é definido.

Confira as novidades mais estilosas da semana 8.

AI foi usada para fazer esta imagem 📸😉 pic.twitter.com/DsJjEbvEAM -Philadelphia Eagles (@Eagles) 27 de outubro de 2024

Não diga o nome dele três vezes. pic.twitter.com/Wg2ujrYccb – Indianápolis Colts (@Colts) 27 de outubro de 2024

Meu homem tem dois empregos. pic.twitter.com/ryXiCQ01IH – Patriotas da Nova Inglaterra (@Patriots) 27 de outubro de 2024

Ataques de quinta-feira

Por favor, refira-se a Ele pelo seu nome de governo. pic.twitter.com/C3mQFHHLOX – Los Angeles Rams (@RamsNFL) 24 de outubro de 2024

”