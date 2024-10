Estrelas prestam homenagem quando Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis

Rafael Nadal, um dos maiores tenistas de todos os tempos, anunciou sua aposentadoria.

A lenda de 38 anos, que conquistou 22 títulos de Grand Slam ao longo de sua carreira de 23 anos, postou um vídeo em suas contas de mídia social dizendo que seu torneio final seria a Copa Davis deste ano, onde jogará pela Copa Davis. seu país natal, a Espanha, no próximo mês.

“Estou aqui para avisar que estou me aposentando do tênis profissional”, disse Nadal. “A realidade é que foram alguns anos difíceis, especialmente estes dois. Não creio que tenha conseguido jogar sem limitações. É obviamente uma decisão difícil, que leva algum tempo para tomar.

“Mas nesta vida tudo tem um começo e um fim. E acho que é o momento apropriado para encerrar uma carreira que tem sido longa e muito mais bem-sucedida do que eu jamais poderia imaginar.”

Mil graças a todos

Muito obrigado a todos

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Obrigado aos pequenos pic.twitter.com/7yPRs7QrOi -Rafa Nadal (@RafaelNadal) 10 de outubro de 2024

Nadal teve vários problemas de saúde que o levaram a se aposentar. Ele tem síndrome de Mueller-Weiss no pé – uma condição que o levou a usar injeções anestésicas para sobreviver ao Aberto da França de 2022 – e tem lutado contra lesões abdominais nos últimos dois anos.

O rival e amigo de longa data Roger Federer aproveitou os comentários da postagem de Nadal para prestar homenagem.

“Que carreira, Rafa”, escreveu. “Sempre esperei que este dia nunca chegasse. Obrigado pelas memórias inesquecíveis e por todas as suas incríveis conquistas no jogo que amamos. Foi uma honra absoluta!”

Coco Gauff também comentou no post, dizendo “Você é incrível! Foi incrível testemunhar sua grandeza e ética de trabalho e poder aprender com isso. Desejo a você tudo de melhor no próximo capítulo.”

Carlos Alcaraz, Ons Jabeur, Ben Stiller e outros grandes nomes do mundo do esporte e de outros lugares deram a Nadal suas merecidas flores nas redes sociais.

Del niño que você via pela televisão e soñaba com llegar a ser tenista para que tuvo o imenso presente de jogar ao seu lado em Roland Garros representando a Espanha em seus Jogos Olímpicos! 🥲 Muchas gracias por ser exemplo a todos os níveis, seu legado é irrepetível! ❤️ Te ele… pic.twitter.com/MiX8l5Jnrh —Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) 10 de outubro de 2024

Grande Rafa. @RafaelNadal Obrigado por todas as memórias………. Obrigado amigo -andyroddick (@andyroddick) 10 de outubro de 2024

Rafa, um post não é suficiente para expressar o respeito que tenho por você e pelo que você tem feito pelo nosso esporte. Você inspirou milhões de crianças a começarem a jogar tênis e acho que essa é provavelmente a maior conquista que alguém pode desejar. Sua tenacidade, dedicação, espírito de luta… pic.twitter.com/HO9kUkyccN -Novak Djokovic (@DjokerNole) 10 de outubro de 2024

Obrigado @RafaelNadal por inspirar a mim e a todos nós ❤️🙏

Você fará falta 😢❤️ pic.twitter.com/uixuSLG0V8 – Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) 10 de outubro de 2024

Obrigado @RafaelNadal por tudo que você deu ao esporte. Ter a oportunidade de passar algumas semanas treinando com você há alguns anos é algo que nunca esquecerei. Ver você trabalhar como atleta mas também te conhecer como pessoa fora das quadras foi ainda mais especial…. pic.twitter.com/Obyrk5V5mh – Jannik Sinner (@janniksin) 10 de outubro de 2024

Rafa não se aposente quero jogar com você uma última vez -Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 10 de outubro de 2024

Tivemos nossas diferenças, mas você foi um grande guerreiro. Muitas felicidades e boa sorte com o que vier a seguir. https://t.co/ZRHMRcSqFI -Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 10 de outubro de 2024

O Grande. 🥲💙🙌 https://t.co/nldyHHgHH7 -Ben Stiller (@BenStiller) 10 de outubro de 2024

Outro difícil. A aposentadoria é inevitável, mas vou sentir falta de ver esse cara lutando por cada ponto como nenhum outro. Um ser humano verdadeiramente notável, muitas felicidades @RafaelNadal 🚀 pic.twitter.com/nR9ddVnnvV -Rod Laver (@rodlaver) 10 de outubro de 2024

Obrigado de coração, @RafaelNadal. Ao longo da minha carreira, tem sido uma inspiração constante e uma das minhas maiores referências, tanto dentro como fora da cancha. Tenerte também como amigo fez este caminho ainda mais especial. Estou desejando verte uma vez mais dando exemplo… pic.twitter.com/uGtUhiY37m — Pau Gasol (@paugasol) 10 de outubro de 2024

Obrigado por tudo o que você fez por este esporte. Se você echará de menos nos torneios 🥹🙌🏻 https://t.co/NbZA0O2iTK -Caroline Garcia (@CaroGarcia) 10 de outubro de 2024

Sabíamos que um dia foi esquecido. Um orgullo fez parte de sua viagem, no final como treinador, mas sempre como amigo. Obrigado por tanto 💔💔 https://t.co/5b9Fwpnxax -Carlos Moya (@Charlymoya) 10 de outubro de 2024

Obrigado por ser um exemplo para todos, obrigado por seu esforço, sacrifício, dedicação e paixão pelo esporte.

GRACIAS RAFA! 🎾 @RafaelNadal pic.twitter.com/21mAwDw26Y – Willy Hernangómez Geuer (@ willyhg94) 10 de outubro de 2024