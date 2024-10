Estudantes em tempo integral da Prefeitura de Penedo participam do FEMUPE 2024

O sistema de educação em tempo integral é uma melhoria implantada durante o governo Ronaldo Lopes. Funcionando em seis escolas da Prefeitura de Penedo e com tudo encaminhado para sua ampliação, o avanço também desfila nas ruas da cidade.

Alunos e alunas inseridos no salto de qualidade comprovado com o melhor IDEB da história do município (nota 6,3 para os anos iniciais) participaram do desfile de orquestras filarmônicas promovido pelo Festival de Música de Penedo (FEMUPE) no sábado, 26.

Formada por crianças e adolescentes de diferentes turmas do Ensino Fundamental, a Banda da Educação Integral da Prefeitura de Penedo fez bonito na atividade que reuniu orquestras filarmônicas e de fanfarra de cidades sergipanas e alagoanas.

Entre as participantes, destaque para a Banda de Música Bráulio Pimentel, de São Miguel dos Campos-AL, presente em todas as sete edições do desfile que tomou as ruas do Centro Histórico de Penedo no último dia do FEMUPE.

E quem também retornou a Penedo para a festival de música foi o Maracatu Baque Alagoano, grupo percussivo fundado em 2007, na capital alagoana, que recorre ao maracatu para manter viva músicas de domínio público, extraídas dos folguedos, inovando com a criação de novos “baques” e loas que ressaltam Alagoas.

Ainda no sábado, 26, a programação do FEMUPE 2024 voltou a lotar o Theatro Sete de Setembro, começando com as retretas bandísticas da Sociedade Musical Carlos Gomes (Estância-SE), Lira Nossa Senhora de Santana (Boquim-SE), Filarmônica Tenente José Nicácio de Sousa (Delmiro Gouveia-AL), Filarmônica Mestre Elísio (Piranhas-AL) e Filarmônica Maestro Jorge Trompete (Traipu-AL).

Na sequência, o palco do primeiro teatro de Alagoas recebeu a Orquestra Som do Nordeste e o músico Eliezer Setton. O show de encerramento ficou por conta de Sebastian Silva e Mozart Vieira, encerrando nas ruas, cortejo puxado pelo frevo até a orla ribeirinha.

O Festival de Música de Penedo é uma realização da Ufal, por meio do Centro de Musicologia de Penedo (CEMUPE) e da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proexc), em parceria com a Prefeitura de Penedo, SESC Alagoas e Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo, com patrocínio do Sebrae Alagoas, do Instituto do Meio Ambiente (IMA) e da Aliança Francesa de Maceió, a Barkley Brazil e a Água Mineral Aldebaran.

Fotos Kamylla Feitosa/Secretaria de Cultura da Prefeitura de Penedo