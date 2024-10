Estudo – O abuso de atletas aumenta no March Madness e tem como alvo mulheres

Os abusos que os atletas universitários enfrentam nas redes sociais, incluindo ameaças de violência, aumentam durante o March Madness, com jogadoras de basquetebol sendo alvo de três vezes mais frequência do que os homens, de acordo com um estudo divulgado pela NCAA na quinta-feira.

Oito em cada 10 postagens abusivas enviadas a atletas universitários nas redes sociais ocorreram durante o torneio da NCAA, descobriu o estudo. Um atleta recebeu mais de 1.400 mensagens abusivas em duas semanas.

No geral, 6% das postagens abusivas sinalizadas durante o estudo foram violentas e 96 contas de mídia social foram encaminhadas à NCAA e às autoridades para investigação mais aprofundada. Um exemplo incluído pela NCAA dizia: “Vou esperar você fora da arena para bater nos joelhos com um taco de beisebol com pontas”.

“Fiquei chocado com o volume e com os palavrões dirigidos às crianças”, disse o presidente da NCAA, Charlie Baker, à ESPN.

“É simplesmente vil, desagradável e brutal e, em alguns casos, seriamente ameaçador. Acho que cabe a nós levantar a preocupação.”

A NCAA fez parceria com a empresa de ciência de dados Signify Group, que analisou contas no X, Instagram, TikTok e Facebook de mais de 3.000 atletas universitários, aproximadamente 500 treinadores, 200 oficiais de eventos e 165 times durante o Playoff de futebol universitário de 2024, torneios de basquete masculino e feminino , College World Series masculino e feminino e campeonatos femininos de vôlei e ginástica.

A NCAA enfatizou que a análise cobriu apenas ameaças públicas, e não mensagens privadas, onde, segundo os executivos da Signify, o assédio é provavelmente pior.

A análise identificou quase 4.000 mensagens abusivas durante o March Madness, que a Signify examinou a partir da segunda rodada. Por outro lado, espera-se que um Grand Slam de tênis de três semanas gere de 1.000 a 2.000 postagens abusivas para jogadores femininos e masculinos combinados, de acordo com o estudo.

“Você precisa se colocar no lugar do atleta que recebe essas mensagens para realmente entender o que isso significa”, disse o cofundador e CEO da Signify, Jonathan Hirshler, à ESPN. “Receber ameaças de morte e acusações contra você é ao mesmo tempo desanimador e… bastante assustador.”

Dos 16 tipos de abuso identificados pelo estudo, o abuso sexual dirigido a atletas masculinos e femininos foi o mais prevalente, com 18%. Na ginástica feminina, 92% das mensagens sexuais vieram de contas de bots incentivando os usuários a acessar conteúdo sexual, descobriu o relatório. Assim que a Signify relatou a atividade, a plataforma suspendeu os bots. Outras formas comuns de assédio listadas incluem abuso sexista, racismo, homofobia e transfobia.

A ESPN informou na terça-feira que o abuso por parte de “apostadores esportivos furiosos” é um tipo crescente de assédio. A prevalência de mensagens de apostas desportivas marca uma mudança em relação aos estudos anteriores da Signify, de acordo com Hirshler.

“Quando começamos a fazer esse trabalho, há cerca de quatro ou cinco anos, estávamos lidando predominantemente com muitas questões racistas”, disse Hirshler à ESPN. “Isso só serve para mostrar que [betting] avançou para uma área muito significativa do trabalho que fazemos, em termos do volume de abuso que é desencadeado por jogadores furiosos, apostas desportivas e manipulação de resultados.”

Dezoito dos 38 estados que oferecem apostas desportivas legais, bem como o Distrito de Columbia, proíbem casas de apostas licenciadas de oferecer apostas universitárias, uma proibição que a NCAA apoia. As casas de apostas desportivas e os defensores da indústria argumentaram que a legalização permite uma melhor regulamentação, mas Baker acredita que a legalização encorajou mais pessoas a participar.

“O número de pessoas envolvidas nisto disparou quando se tornou legal”, disse ele.

Baker está especialmente preocupado com o impacto das apostas prop nas estatísticas individuais dos jogadores.

“Desprezo a ideia de colocarmos essas crianças em uma posição onde as pessoas esperariam que seu desempenho individual fosse mais importante do que o desempenho de sua equipe”, disse ele.

Patrick Chester, que aconselha escolas da NCAA sobre questões de jogo, disse que os atletas estão cada vez mais perguntando como lidar com os apostadores que solicitam dinheiro. Chester disse que os atletas lhe disseram que receberam pedidos de dinheiro de colegas estudantes e até de familiares que apostaram em seus jogos.

“Tudo começou principalmente com abusos online e ameaças gerais”, disse Chester, diretor sênior do grupo de defesa internacional EPIC Risk, à ESPN. “Mas algo aconteceu nos últimos dois anos, onde pedir reembolso se tornou mais comum. Na opinião deles, eles devem alguma coisa.”

O quarterback novato do Denver Broncos, Bo Nix, os jogadores de golfe da PGA Max Homa e Joel Dahmen, o quarterback do Auburn, Payton Thorne, e o jogador do Chicago Bulls, Nikola Vucevic, estão entre os atletas que disseram publicamente que receberam pedidos de dinheiro de apostadores no aplicativo de pagamento Venmo. Um porta-voz da Venmo reconheceu que a empresa está ciente de tais solicitações e disse em comunicado à ESPN que os usuários estão “proibidos de agir de maneira que possa ser considerada assédio, conforme descrito em nosso contrato de usuário”.

Connor McCaffery, assistente técnico de basquete masculino em Butler que jogou em Iowa e está namorando a estrela do Indiana Fever, Caitlin Clark, disse em um comunicado à imprensa que ele próprio sofreu esse tipo de abuso e viu seu impacto em seus entes queridos. “É preciso fazer mais para lidar com esse comportamento tóxico que afeta o esporte em todos os níveis”, disse ele.

A análise de 20 páginas lista exemplos de mensagens abusivas, mas confunde o nome dos remetentes. Quando questionado sobre por que a Signify optou por não revelar suas identidades, Hirshler disse à ESPN que a privacidade dos dados era um dos vários motivos.

“Infelizmente, algumas das pessoas que estão fazendo isso veem isso como uma medalha de honra”, disse ele. “E então eles querem a reação de ter sua conta destacada. Parte disso também é tirar deles essa agência em termos de dar-lhes a satisfação de saber que tiveram um impacto sobre a pessoa.”

Baker disse que a NCAA está conversando com casas de apostas sobre a limitação de apostas individuais em atletas universitários e está trabalhando em outras soluções.

“Acho importante que todos nós trabalhemos juntos para tentar encontrar maneiras de mitigar isso”, disse ele. “Não sou ingênuo o suficiente para pensar que vamos fazer com que tudo isso desapareça, mas acho que deveríamos estar dispostos a trabalhar juntos para encontrar maneiras de ajudar”.