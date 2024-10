EUA 3-1 Islândia (27 de outubro de 2024) Análise do jogo

Lynn Williams e Lindsey Horan marcaram com minutos de diferença no segundo tempo, enquanto as mulheres dos Estados Unidos se reuniam para vencer a Islândia por 3 a 1 no domingo, em um amistoso no GEODIS Park, em Nashville.

A atacante Emma Sears fez sua estreia pelos Estados Unidos como reserva no segundo tempo e marcou nos acréscimos. Ela também deu uma assistência, tornando-se a primeira jogadora a marcar um gol e uma assistência em seu primeiro jogo pela seleção.

“Não queremos perder, não gostamos de perder. A mentalidade dos EUA é que vamos trazer isso, vamos lutar, vamos lutar, vamos voltar, “Williams disse. “Então, sim, estávamos derrotados, mas acredito em nós, todos nós acreditamos em nós mesmos e é isso que é preciso para vencer”.

Os Estados Unidos também derrotaram a Islândia por 3 a 1 na quinta-feira, em Austin, na primeira das três partidas em casa. Os americanos enfrentam a Argentina na quarta-feira, em Louisville, Kentucky.

As partidas são as primeiras dos Estados Unidos desde que a seleção conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, no verão passado.

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir marcou na cobrança de escanteio para dar a vantagem à Islândia aos 31 minutos. A goleira norte-americana Casey Murphy saltou para colocar a ponta dos dedos na bola, mas ela passou por ela e saltou para o gol após acertar o poste mais distante.

Jogadores do USWNT comemoram após marcar gol contra a Islândia em amistoso.

Foi a primeira vez que os Estados Unidos perderam em 12 jogos sob o comando da técnica Emma Hayes.

Os americanos tiveram uma boa chance aos 62 minutos, mas a goleira islandesa Cecilía Ran Runarsdottir mergulhou para desviar a cobrança de falta de Horan. Mas Williams abriu o placar aos 72 minutos para empatar o jogo antes do gol de Horan, 3:45 depois.

“Honestamente, é difícil encontrar as palavras agora”, disse Sears sobre seu objetivo de coroar o placar. “É super surreal não apenas estar cercado por pessoas tão incríveis, mas também por jogadores que admiro há tantos anos. Estou muito honrado por ter sido convidado para este acampamento e por aprender e crescer neste ambiente.”

Os Estados Unidos reconheceram o zagueiro Kelley O’Hara com uma cerimônia no intervalo. O’Hara anunciou no início deste ano que estava se aposentando. Sua última temporada profissional no Gotham FC na Liga Nacional de Futebol Feminino deste ano foi interrompida por uma lesão.

A equipe também homenageou Mallory Swanson antes do jogo por sua 100ª partida pelos Estados Unidos. Seu marido, o shortstop do Chicago Cubs, Dansby Swanson, estava presente para a cerimônia.

O 100º jogo de Swanson foi a disputa pela medalha de ouro contra o Brasil nas Olimpíadas. Swanson marcou o único gol da vitória por 1-0.

Entre os ausentes da seleção norte-americana nas três partidas estavam Trinity Rodman, que se recuperava de uma lesão nas costas, e Crystal Dunn, ausente por compromisso pessoal.

Os EUA fecharão o ano com duas partidas na Europa. Eles enfrentam a Inglaterra em Wembley, no dia 30 de novembro, antes de enfrentarem a Holanda, em Haia, no dia 3 de dezembro.

Informações da Associated Press foram usadas nesta recapitulação.