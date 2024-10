Eva Mendes revela qual é a parte mais difícil da maternidade ao lado de Ryan Gosling

Eva Mendes pode não compartilhar frequentemente fotos de família com Ryan Goslingmas quando se trata de ser mãe de suas duas filhas, Esmeralda and Amadaela tem tudo a ver com autenticidade. Em um episódio emocionante de Paternidade e você com o Dr. ShefaliEva se abriu sobre os desafios que enfrenta em sua jornada como mãe e os hábitos que ela está se esforçando para mudar desde sua própria criação.

Um dos desafios mais significativos que ela discutiu é sua tendência a gritar. Ela compartilhou abertamente: “Eu não grito quando eles precisam de mim. Eu nunca fico tipo ‘cale a boca’. Não é como um grito ‘malvado’, mas não importa. Eu grito. E é essa gritaria que eu acho tão cultural.” É claro que ela reconhece o impacto de sua educação em seu estilo parental.

Eva Mendes compartilha com seus fãs seu segredo de beleza

Eva admitiu: “Estou tendo dificuldade em passar e não gritar. A correria e a gritaria, essa é a coisa mais difícil para mim.” Sua honestidade sobre essa luta destaca seu desejo de criar um ambiente acolhedor para suas filhas.

Durante o podcast, Eva ficou emocionada ao refletir sobre seu medo de repetir o passado. “Espero não olhar para trás daqui a 20 anos e dizer ‘ah, droga’, porque eu realmente não quero crescer pelo medo. Esse é o único, desculpe, fico emocionado com isso, porque não é justo com as crianças“, disse ela, com lágrimas nos olhos. Essa vulnerabilidade mostra o quão profundamente ela se importa sobre o tipo de infância que ela proporciona a Esmeralda e Amada.

Eva discute a superação dos padrões parentais

Crescendo com pais cubanos, Eva reconhece o amor que a rodeia, mas também os elementos que deseja mudar. “Eu estava cercado de amor quando criança – mas também de um elemento de medo“, ela refletiu. Esse reconhecimento impulsiona seu compromisso de quebrar esses padrões para suas filhas. Ela quer garantir que elas crescer sentindo-se seguro e amado, em vez de com medo.

A franqueza de Eva sobre suas dificuldades como mãe repercute em muitos pais que enfrentam desafios semelhantes. Ela enfatiza que não há problema em ser imperfeito e que reconhecer áreas de crescimento faz parte da jornada. “Só estou tentando ser melhor a cada dia”, disse ela, capturando a essência de seu compromisso com o crescimento pessoal.

Sua disposição em compartilhar esses detalhes íntimos sobre sua jornada como mãe serve como um lembrete de que até mesmo as celebridades enfrentam desafios da vida real. A jornada de Eva não envolve apenas fama; é sobre ser uma mãe dedicada e amorosa.