Ex-astro da NFL Eddie Lacy é preso por ‘Extreme DUI’ no Arizona

Ex-estrela da NFL Eddie Lacy foi jogado atrás das grades no Arizona na noite de segunda-feira … depois que os policiais alegaram que ele estava dirigindo bêbado.

De acordo com o Departamento de Polícia de Scottsdale, o engarrafamento do ex-Green Bay Packers foi parado por volta das 22h40 – depois que os policiais disseram que o viram cometendo várias infrações de trânsito.

Ele aparentemente provocou sinais de estar embriagado durante a parada… como disse um porta-voz do SPD TMZ Esportes Lacy foi finalmente preso e autuado por quatro acusações distintas de DUI, incluindo “Extreme DUI – BAC .20 ou mais”.

Lacy também foi levado sob custódia sob a acusação de “bebida alcoólica – possuir contêiner aberto no veículo”, disse o porta-voz.

Depois de ser escolhido pelos Packers na segunda rodada do Draft da NFL de 2013… Lacy se tornou uma estrela imediata em Green Bay – correndo para mais de 2.000 jardas e 20 touchdowns em suas duas primeiras temporadas.

Ele continuou lutando para obter sucesso semelhante nos dois anos seguintes com o Pack, no entanto… e acabou saindo da NFL após uma temporada de 2017 com os Seahawks.