Ex-campeã do UFC Germaine de Randamie anuncia aposentadoria do MMA

A ex-campeã peso pena do UFC Germaine de Randamie “deixou o prédio” e se aposentou do MMA, anunciou ela na quinta-feira.

A veterana de 40 anos, que voltou ao octógono em abril de 2024 após dar à luz um filho recentemente, revelou que decidiu abandonar o esporte sem uma luta de despedida. A atacante holandesa recebeu uma oferta de luta com Jacqueline Cavalcanti no dia 11 de janeiro, mas disse: “Prometi a mim mesmo que me aposentaria das lutas em 31 de dezembro de 2024”.

“Não foi assim que imaginei, imaginei e sonhei. Absolutamente não”, disse de Randamie em um vídeo postado nas redes sociais. “Mas às vezes na vida você tem que aguentar os socos, como dizem, certo? Nas últimas semanas estive em contato próximo com o UFC, desde que fui liberado pelo médico, e literalmente implorei para eles lutarem este ano. Eu implorei a eles, me dêem mais uma luta este ano. Mas infelizmente o UFC me disse que não tinha mais vagas no card. Todos os cartões estavam lotados para este ano, o que de certa forma me decepcionou porque, como eu disse, não imaginei dessa forma. Não era assim que eu queria fazer e dói, mas é o que é. Então é por isso que estou enviando esta mensagem para você. Depois de 25 anos, vou depor as luvas. É isso. Chega de brigas.

De Randamie deixa o MMA com um recorde de 10-5, com sete dessas vitórias sob a bandeira do UFC, incluindo uma vitória pelo título dos penas sobre Holly Holm e vitórias contra as futuras campeãs de MMA Julianna Peña, Raquel Pennington e Larissa Pacheco. “A Dama de Ferro” perdeu na decisão para Norma Dumont em sua última luta no UFC.

“Eu gostaria de ter mais uma luta. Mais uma luta. Eu queria muito fazer isso funcionar mais uma vez, mas como eu disse, isso não vai acontecer”, disse de Randamie. “Então decidi que é hora de baixar as luvas. Estou me aposentando da luta. Foram 25 anos de uma montanha-russa incrível com os altos dos altos e os baixos dos baixos. Coisas que eu não poderia imaginar ter. Sou abençoado por ter conseguido fazer o que fiz. E ainda continuarei treinando e fazendo parte da jornada incrível de algumas pessoas, mas hoje estou me aposentando ativamente do MMA.

“Quero agradecer a todos vocês. Também ao UFC, obrigado a todos. Foi uma viagem incrível. E não se esqueça, eu sempre digo, morra com lembranças, não com sonhos. A Dama de Ferro finalmente saiu do prédio.”

Confira abaixo o discurso completo de aposentadoria de Randamie.