Ex-campeão do UFC, veteranos do MMA ficam aquém das eleições brasileiras de 2024

O ex-campeão peso galo do UFC Renan Barão e outras 10 personalidades do MMA tentaram a sorte concorrendo a vagas como vereadores, mas não conseguiram votos suficientes durante as eleições de 6 de outubro.

Barão, que já reinou como o melhor lutador de 135 libras, obteve apenas 253 votos em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Felipe Arantes, que fez 5-6-1 na bandeira do UFC e sua melhor vitória foi uma finalização sobre Yves Jabouin, obteve 14.607 votos em São Paulo. Godofredo Pepey, que perdeu para Arantes por nocaute no octógono em junho de 2013, recebeu 77 votos em Fortaleza.

A segunda personalidade mais votada do MMA foi o líder da Chute Boxe, Rudimar Fedrigo, com 3.758 em Curitiba, o que também não foi suficiente. O ex-lutador da Chute Boxe José “Pele” Landi-Jons também disputou uma vaga em Curitiba, mas obteve apenas 143 votos. Evangelista Santos, outro veterano da Chute Boxe, obteve 341 votos em sua cidade natal, Rondonópolis.

O menos votado no MMA foi o veterano Paulo Bananada, com 56 lutas, com apenas 12 votos em Sapé. O veterano do TUF Delson Heleno recebeu 111 votos em Teresópolis, enquanto Ronys Torres teve 472 votos em Manacapuru. Ralph Gracie, com 1.422 votos no Rio de Janeiro, e Tiago Trator, votado 257 vezes em Laranjal do Jari, completam a lista.