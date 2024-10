Ex-capitã do Fulham, Gibbons diz que foi apalpada por Al Fayed

A ex-capitã do time feminino do Fulham, Ronnie Gibbons, diz que foi agredida sexualmente em duas ocasiões pelo falecido Mohamed Al Fayed, quando ele era dono do clube.

Em declarações ao The Athletic, Gibbons disse em uma matéria publicada na sexta-feira que o ex-proprietário do Harrods tentou beijá-la “à força” e apalpou-a em sua loja de departamentos em 2000, quando ela tinha 20 anos.

“O clube está profundamente preocupado ao saber das experiências contadas hoje pelo ex-capitão da seleção feminina, Ronnie Gibbons”, disse o Fulham em comunicado. “Ela tem nossa mais profunda empatia e apoio.”

O Fulham está investigando em meio a acusações de estupro contra o ex-proprietário Mohamed Al Fayed. Imagens de Daniel Hambury/PA via Getty Images

No início deste mês, a polícia de Londres disse que 40 mulheres fizeram alegações de violação ou agressão sexual contra Al Fayed desde que a BBC transmitiu alegações de vários ex-funcionários do Harrods. Elas se somam às 21 mulheres que foram à polícia entre 2005 e 2023 com acusações de crimes sexuais contra o empresário. Ele nunca foi processado e morreu no ano passado aos 94 anos.

“Continuamos a enfatizar a nossa condenação absoluta dos abusos em todas as formas”, disse Fulham. “Continuamos no processo de determinar se alguém no clube foi ou poderia ter sido impactado por Mohamed Al Fayed de alguma forma, conforme descrito em relatórios recentes”.

Al Fayed foi dono do Fulham entre 1997 e 2013.

Gibbons disse ao The Athletic que foi convocada duas vezes ao escritório de Al Fayed, acima do Harrods, com o pretexto de que falaria sobre futebol com os filhos dele, que não estavam lá quando ela apareceu.

Ela disse que Al Fayed a fez sentar em seu colo, acariciou seu joelho e beijou-a com força nos lábios enquanto ela tentava ir embora durante sua primeira visita.

“Eu só me lembro de me sentir mal, realmente me sentir mal fisicamente, quando saí de lá”, ela lembrou.

Quando lhe pediram para voltar ao Harrods, ela disse que ele a beijou e depois apalpou, passando a mão do rosto dela até a cintura.

“Falar a minha verdade e finalmente contar a minha história irá, espero, ajudar-me a curar-me e a livrar-me da vergonha, do constrangimento e da dor que carreguei durante anos”, disse Gibbons, que jogou pela Irlanda a nível internacional. “Se isso puder ajudar uma pessoa a se abrir e perceber que não é sua culpa e se livrar dos mesmos fardos, então ficarei feliz.”