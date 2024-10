Ex Danielle Peazer de Liam Payne revela a última mensagem que ele enviou para ela

Danielle compartilhou uma homenagem sincera ao seu ex no domingo, relembrando o tempo que passaram juntos e enfatizando que tudo estava bem entre eles desde o rompimento de 2013 – na verdade, Liam recentemente enviou a ela uma mensagem doce, dizendo que estava super feliz por ela e sua nova família.

Fazendo referência ao parceiro dela Sonny Jay e a filha deles Mia Danielle escreveu diretamente para Liam… “Receber uma mensagem sua há algumas semanas expressando sua felicidade pelo amor que encontrei com Sonny e Mia é algo que guardarei com carinho para sempre.”

Danielle e Liam namoraram por alguns anos depois de se conhecerem no “The X Factor” em 2010, onde ele estava competindo com o One Direction, e ela era uma das dançarinas de apoio.