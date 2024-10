Ex-funcionário do Clippers processa e diz que foi demitido por causa de preocupações com Kawhi

Um ex-treinador de força e condicionamento físico do LA Clippers que diz ter sido contratado em 2019 como parte de uma campanha de anos para recrutar Kawhi Leonard processou o time e o presidente de operações de basquete, Lawrence Frank, alegando demissão injusta, em parte por levantar preocupações sobre a gestão. da saúde e dos ferimentos de Leonard.

A ação, cuja cópia foi obtida pela ESPN, foi movida quinta-feira no condado de Los Angeles por advogados que representam Randy Shelton, que ingressou no Clippers em 1º de julho de 2019, como treinador de força e condicionamento físico, após atuar em função semelhante em San Diego. State, onde trabalhou com Leonard antes de ingressar no San Antonio Spurs no draft de 2011 da NBA.

Shelton disse que fez parte de um esforço plurianual para recrutar Leonard que “ultrapassou muito os limites da constituição da NBA” no que diz respeito a possíveis violações de adulteração.

Ele está buscando danos “significativos”, mas não especificados, no julgamento, disseram seus advogados à ESPN.

Os Clippers emitiram um comunicado negando as acusações.

“As alegações do Sr. Shelton foram investigadas e consideradas sem mérito. Honramos o contrato de trabalho do Sr. Shelton e o pagamos integralmente”, disse a equipe. “Este processo é uma tentativa tardia de derrubar os Clippers com base em acusações que o Sr. Shelton deveria saber que são falsas.”

Por meio de um porta-voz, a NBA disse que não tinha conhecimento do processo.

No processo, Shelton disse que o Clippers o contatou pela primeira vez em 2017, depois que Leonard, então sob contrato com o Spurs, sofreu uma grave lesão no tornozelo no jogo 1 das finais da Conferência Oeste de 2017 contra o Golden State Warriors.

Essa lesão encerrou a pós-temporada de Leonard, e ele perdeu os primeiros 27 jogos da temporada seguinte devido a uma lesão no quadríceps direito. A lesão de Leonard e a subsequente reabilitação criaram um desentendimento com os Spurs, levando-o a buscar uma segunda opinião fora da organização.

A partir de 2017, enquanto Leonard permanecia sob contrato com os Spurs, Shelton disse que um executivo do Clippers o contatou para buscar “informações privadas de saúde” sobre Leonard e expressou a necessidade de “discrição”. Os dois lados conversaram cerca de 15 vezes por telefone e tiveram pelo menos sete reuniões, de acordo com o processo, enquanto os Clippers procuravam saber mais sobre as obrigações contratuais de Leonard com os Spurs e sua situação médica.

Em junho de 2018, o presidente do Spurs, RC Buford, reconheceu que a equipe estava disposta a “explorar todas as nossas opções”, já que Leonard estava cada vez mais descontente com a franquia.

Os Clippers foram uma das equipes que buscaram adquirir Leonard, mas ele foi negociado com o Toronto Raptors em julho de 2018 e trouxe à franquia seu primeiro título em 2019. Leonard tornou-se um agente livre irrestrito após aquela temporada.

Em suas conversas, Shelton disse que o executivo do Clippers “discutiu trazer Shelton para a organização dos Clippers como treinador de força e condicionamento, dado o relacionamento pessoal e a confiança que Leonard tinha em Shelton”.

Depois que Leonard deixou San Diego State, Shelton disse que foi contratado por Leonard para ajudá-lo a se preparar para a NBA e que eles mantiveram um relacionamento até 2017, à medida que o estrelato de Leonard aumentava com o Spurs, onde ele ganhou um título em 2014, ganhando honras de MVP das finais.

Shelton alega que os esforços de recrutamento dos Clippers foram “desrespeito às proibições de adulteração da NBA”. O Artigo 35 da constituição da NBA proíbe as equipes de tentarem “direta ou indiretamente” atrair jogadores sob contrato de uma equipe para ingressar em uma equipe diferente.

Kawhi Leonard, que começará a temporada 2024-25, perdeu 179 dos 435 jogos possíveis desde que ingressou no Clippers em 2019. Jayne Kamin-Oncea/USA Today Sports

Shelton disse que foi “prometido um futuro brilhante com os Clippers” e que na época ele “tinha um negócio próspero em San Diego” e uma “posição respeitada no San Diego State”.

O pessoal do Clippers compareceu a muitos dos jogos de Leonard em Toronto durante a temporada 2018-19, e a equipe foi multada em US$ 50.000 pela NBA em maio de 2019 pelos comentários públicos do então técnico do Clippers, Doc Rivers, que comparavam Leonard a Michael Jordan.

Depois que os Clippers contrataram Leonard em julho de 2019, Frank disse durante uma entrevista coletiva introdutória: “Nunca conversamos com Kawhi ou com qualquer um de seus funcionários. Sempre sentimos que, ao fazer isso na frente, estávamos sendo muito, muito transparentes. Conhecemos as regras. Seguimos as regras. [Clippers owner Steve Ballmer] faz negócios, sua integridade é a número 1. Estaremos sempre acima da linha.”

Mas por volta de fevereiro de 2019, Shelton disse que se encontrou em San Diego com Frank, que “assegurou-lhe pessoalmente” que teria um papel na equipe de força e condicionamento do time se Leonard se juntasse ao Clippers. Shelton disse que se encontrou com os Clippers novamente durante os playoffs dos Raptors sobre a vontade de Leonard de se juntar ao time.

Os Clippers contrataram Shelton em julho de 2019. Logo após ingressar na equipe, Shelton disse que sua função foi diminuída, que ele foi excluído das reuniões e que informações sobre a saúde de Leonard lhe foram ocultadas.

Leonard sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito na segunda rodada dos playoffs de 2021, foi submetido a uma cirurgia em julho de 2021 e ficou de fora da temporada 2021-22 da NBA.

Shelton disse que a meta de recuperação de Leonard, que “sofreu inúmeras lesões anteriormente”, deveria ser de 730 dias, mas os Clippers consideraram esse prazo “inaceitável”.

Ele disse que em uma reunião em agosto de 2022 com membros da equipe médica do Clippers, foi acordado que a equipe aplicaria princípios de gerenciamento de carga para Leonard, restringindo-o de jogar consecutivamente e limitando seus minutos enquanto ele se recuperasse.

Leonard voltou à ação em outubro de 2022, 16 meses após a lesão, mas reclamou de inchaço e inflamação após dois jogos. Leonard perdeu 12 jogos nas primeiras duas semanas da temporada devido a problemas no joelho e, em seguida, disse Shelton, sofreu dois ligamentos rompidos no tornozelo direito em 21 de novembro de 2022, o que lhe custou mais seis jogos no início da temporada.

Mais tarde naquela temporada, Leonard rompeu o menisco direito em uma série de playoffs contra o Phoenix Suns. Após a lesão, Shelton disse que escreveu uma reclamação a Frank sobre sua função diminuída e como a equipe administrou a saúde de Leonard. Nele, ele disse que observou que “o manejo incorreto da lesão de Kawhi Leonard e o protocolo de retorno ao jogo foram alucinantes” e que “o desrespeito por seu processo de recuperação é inaceitável”. Shelton também disse que os Clippers colocaram mais ênfase na produtividade de Leonard do que em sua recuperação.

No dia seguinte, Frank respondeu, afirmando: “Levamos suas preocupações muito a sério e avançaremos imediatamente com uma investigação.”

Shelton disse que suas alegações foram consideradas infundadas e que Frank o demitiu sem justa causa em julho de 2023. Ele disse que não foi indenizado pelos salários devidos, incluindo despesas e reembolsos.

“Esperamos que o processo do nosso cliente sirva como um alerta para a organização Clippers de que seus jogadores não são apenas valores em dólares, mas são seres humanos que exigem tratamento adequado – e não apressado – de saúde e recuperação para as carreiras e vidas posteriores”, disse John. David, um dos advogados de Shelton, escreveu em comunicado à ESPN.

Os advogados de Shelton também disseram que seu cliente cooperaria com qualquer investigação sobre a conduta dos Clippers.

Na última temporada, Leonard disputou 68 jogos da temporada regular – o maior número desde 2016-17 – e obteve médias de 23,7 pontos, 6,1 rebotes, 3,6 assistências e 1,6 roubos de bola, ao mesmo tempo em que conquistou sua sexta indicação ao All-Star.

Mas sua saúde continua sendo um problema.

Leonard perdeu 179 dos 435 jogos possíveis desde que ingressou no Clippers em 2019 e permanece afastado dos gramados por tempo indeterminado para começar esta temporada enquanto se recupera de uma inflamação no joelho direito.