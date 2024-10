Ex-inimigos Alex Pereira e Artem Vakhitov se encontram nos bastidores após o Contender Series: ‘Você me deve uma’

Alex Pereira e Artem Vakhitov podem ser rivais ferozes quando se trata de esportes de combate, mas não há nada além de respeito entre eles fora do ringue.

Na noite de terça-feira, Vakhitov nocauteou no primeiro round no Contender Series, mas o CEO do UFC, Dana White, estava em dúvida se deveria ou não assinar um contrato com ele. Depois de assistir ao show do UFC APEX para acompanhar a atuação de Vakhitov, Pereira elogiou o ex-campeão do GLORY Kickboxing e ele assinou contrato.

Após o evento, Pereira e Vakhitov se encontraram nos bastidores e conversaram por meio de tradutores.

“Para ser sincero, estou muito feliz em ver você vencendo”, disse Vakhitov a Pereira. “Eu amo o que está acontecendo com você agora aqui. Então continue fazendo isso, continue ganhando, estarei observando isso. Estarei focado em mim mesmo. Esperançosamente, depois de mais algumas defesas, isso acontecerá para que nos encontremos novamente.”

(Vídeo cortesia do empresário de Vakhitov, Andrey Busygin)

Enquanto os dois lutadores competiam no GLORY, Pereira derrotou Vakhitov por decisão dividida no primeiro encontro, antes do russo se vingar com decisão majoritária na revanche. Essa luta serviu como a última aparição de Pereira no GLORY antes de assinar com o UFC, onde se tornou campeão de duas divisões em pouco tempo.

Depois que Vakhitov decidiu fazer uma transição em tempo integral para o MMA, ele trocou diversas mensagens com Pereira por meio de entrevistas e nas redes sociais.

Não importa o que foi dito, Vakhitov prometeu que nunca seria algo pessoal, mas apenas uma questão de negócios.

“Nada além de respeito”, disse Vakhitov. “Todo amor e é apenas esportes. Isso é tudo.

Os lutadores apertaram as mãos e se abraçaram, com Pereira dando algumas palavras de despedida a Vakhitov com risadas entre todos os envolvidos depois que ele deu ao seu ex-adversário o aceno extra que precisava para entrar no UFC.

“Você me deve uma”, disse Pereira.

Vakhitov chega ao UFC com um cartel de 3-1 na carreira no MMA, sendo todas as vitórias por nocaute no primeiro round.