Ex-linebacker dos Eagles Nigel Bradham é preso na Flórida

Ex-linebacker do Philadelphia Eagles Nigel Bradham foi preso na Flórida no início deste mês, TMZ Esportes aprendeu.

De acordo com um relatório de incidente da Patrulha Rodoviária da Flórida que obtivemos… o homem de 35 anos foi parado em outubro. 10 em Tallahassee depois de supostamente atingir 78 MPH em um 55 – enquanto seus dois filhos estavam em um SUV KIA 2023 com ele.

Um policial escreveu no relatório que depois de parar o ex-jogador da NFL … ele admitiu dirigir apesar de saber que tinha a carteira suspensa. O policial afirmou nos documentos que não é a primeira vez que comete o crime.

Além disso, o policial disse que descobriu durante a parada que Bradham tinha um mandado ativo de posse de substância controlada fora do condado de Leon.

Os registros do tribunal mostram que ele já foi acusado no condado de Wakulla de um crime de dirigir com a carteira de motorista suspensa ou revogada.