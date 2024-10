Ex-marido da estrela de ‘RHOC’ Alexis Bellino agora namorando Elizabeth Lyn Vargas

O OC deve ser menor do que imaginamos, já que outro triângulo amoroso está prestes a abalar “Real Housewives of Orange County”… Alexis Bellino ex-marido Jim dar Elizabeth Lyn Vargas agora são um item.

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ… Jim e Elizabeth estão namorando há cerca de um mês, depois de se conhecerem por meio de um dos co-apresentadores do podcast “Girls Talk”.

Disseram-nos que Jim e Elizabeth são grandes jogadores de golfe e inicialmente se deram bem por causa do amor que compartilham pelo esporte.

Nenhuma palavra se eles conversaram sobre sua conexão mútua ‘RHOC’, no entanto. Lembre-se, Jim já foi casado com a atual estrela de ‘RHOC’ Alexis… e Elizabeth estrelou anteriormente a 15ª temporada do sucesso Bravo.