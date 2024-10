Ex-mulher de Jesse Williams pede ao tribunal que negue seu pedido de alteração do acordo de custódia

Jessé Williams‘ A ex-mulher está pedindo ao tribunal para não fazer nenhuma alteração no acordo de custódia … dizendo que dar a Jesse mais tempo com as crianças significa apenas que eles verão mais a babá.

Ex do ator, Aryn Drake Lee, apresentou uma resposta à moção de Jesse pedindo mais tempo com seus filhos na quarta-feira … dizendo que Williams está fora da cidade mais do que na cidade, então uma babá estará interagindo principalmente com seus filhos se eles ficarem mais com ele.

Drake-Lee afirma que seus filhos ficaram com uma babá durante grande parte da primavera passada, enquanto Williams estava trabalhando em algum lugar… e diz que as crianças perderam mais aulas durante esse período do que em qualquer outro momento de suas vidas.

ADL também afirma que seu ex e seus advogados estão constantemente ameaçando levá-la ao tribunal se ela não atender às exigências dele.

Aryn está pedindo para manter intacto o acordo de custódia existente e negar o esforço de Jesse para mudar para uma divisão 50/50.

De sua parte, Jesse afirma que Aryn interfere repetidamente em suas visitas e comunicação com as crianças… interrompendo ligações do FaceTime e impedindo que as crianças participem das atividades nas quais ele as inscreveu.

Jesse diz que Aryn está tentando causar drama e fraturar seu relacionamento com os filhos… independentemente da felicidade dos filhos. Portanto, este é claramente um caso de custódia controverso.